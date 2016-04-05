otg написав:

ы ПТУшник уже раз 20 повторил: "Вот ты и спалился". А может это ты товарищ работаешь на врага? Может все таки стоит тебя проверить? Уж больно похож прием товарищей с конторы. Еще с 30-х годов они устраивали такие провокации. Что касаемо Пашинского, это не первое что он учудил. Начиная с майдана продолжая тем что стрельнул человеку в ногу и до сегодня. Ладно если по своей тупости, но возможно и по др. причинам. Что там как со стугной я не знаю, а вот то что прилеты были и в одно место и в др это факт. Как бы ты не пытался врать, это факт.