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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 248024812482248324842485>
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:04

  pesikot написав:[
Это всё в терминах рашисткой пропаганды - а ты докажи, что это фейк

Ты слился по полной. Для меня доказательство фейка - это твоё сообщение. Оно брехливое

В каких терминах? Есть видео на котором человек не просто похожий на Пашинского, а Пашинский рассказывает военные тайны. Ты мне говоришь, что этого не было, или это фейк. Хотя бы объясни почему фейк?
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:05

  hume написав:Сначала мельник шлёт нах Маска

Ну послал Мельник ... а потом Маск продолжил оплачивать StarLink
Как теперь будешь выкручиваться ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:07

  ТИХИЙ написав:[
fler поставте себе на місце жителя Херсона (не колаборант) і відповідь буде - депортація. Далі маси депортованих будуть використані гебельспропагандонами, а після їх чекають депресивні регіони мордора 8)

Они просто не знают. Им сказали, что переждут в санаториях Крыма (100%, или что то похожее), а потом мечта - приморский край.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:08

  prodigy написав:

країна давала їм нагороди , звання, гроші...але для цих "талановитих блядей" варті тільки гроші, навіть криваві

Парад "рептилий" :lol:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:12

pesikot

Песя простите конечно Вы любите на всех с противоположным мнением "стартовать". Но это же форум, давайте дискутировать аргументами. Вы посмотрите аналогичный видос с Кулебой в нем в отличие от Пашинского лучше качество видео, не тормозит, звук во времени не расходится с видео, там есть вырезанные куски если внимательно смотреть да.
Но на видео очень похожий на Кулебу, его голос, движение губ в такт словам.
Это такой новый космического уровня фейк. Или все таки наши чиновники забыли старый советский плакат "Не болтай!"
У меня друзья с передовой, с которыми мы знакомы с 7-10 лет мало мне что по телефону скажут. А тут? :roll:
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:17

  pesikot написав:
  hume написав:Сначала мельник шлёт нах Маска

Ну послал Мельник ... а потом Маск продолжил оплачивать StarLink
Как теперь будешь выкручиваться ?

Нах мне выкручиваться. Если дипломат выполняет свои обязанности таких ситуаций не возникает.
Подозреваю Маску в Пентагоне разъяснили, или что-то пообещали. Он бизнесмен и не обязан за свой счёт содержать связь чужой армии, а когда на твой жест доброй воли кто-то отвечает "fuck-off", ну то такэ.. украинская дипломатия беспощадна. Ровно на столько чтоб назвать Шольца обидевшейся ливерной колбаской. Хорошо, что уже бывший посол.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну послал Мельник

Мельник Андрій Ярославович
Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу.[14]
Надзвичайний і Повноважний Посол (2016)[15] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D1%87

Я взагалі то якось інакше уявляв діяльність послів. Чи тут іменник від дієслова утворився?
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:21

  otg написав:ы ПТУшник уже раз 20 повторил: "Вот ты и спалился". А может это ты товарищ работаешь на врага? Может все таки стоит тебя проверить? Уж больно похож прием товарищей с конторы. Еще с 30-х годов они устраивали такие провокации. Что касаемо Пашинского, это не первое что он учудил. Начиная с майдана продолжая тем что стрельнул человеку в ногу и до сегодня. Ладно если по своей тупости, но возможно и по др. причинам. Что там как со стугной я не знаю, а вот то что прилеты были и в одно место и в др это факт. Как бы ты не пытался врать, это факт.

Ещё Пашинский известный как владелец одной из первых Бентли Бентаяг в Киеве
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:22

Sinbad777
Написала учётка со 121 сообщенниями с 2016 года

Да ещё и номерная. Да ещё и исковеркала мой ник-нейм

И я поверю, что ты реальный ?
Нет, конечно же
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:23

  hume написав:Нах мне выкручиваться. Если дипломат выполняет свои обязанности таких ситуаций не возникает.
Подозреваю Маску в Пентагоне разъяснили, или что-то пообещали. Он бизнесмен и не обязан за свой счёт содержать связь чужой армии, а когда на твой жест доброй воли кто-то отвечает "fuck-off", ну то такэ.. украинская дипломатия беспощадна. Ровно на столько чтоб назвать Шольца обидевшейся ливерной колбаской. Хорошо, что уже бывший посол.


але шольца ще не так варто б було назвати, бо "заслужив", так нехай вважає за "компліман" (с)
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