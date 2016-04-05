В каких терминах? Есть видео на котором человек не просто похожий на Пашинского, а Пашинский рассказывает военные тайны. Ты мне говоришь, что этого не было, или это фейк. Хотя бы объясни почему фейк?
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Додано: Сер 19 жов, 2022 19:04
В каких терминах? Есть видео на котором человек не просто похожий на Пашинского, а Пашинский рассказывает военные тайны. Ты мне говоришь, что этого не было, или это фейк. Хотя бы объясни почему фейк?
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:05
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:07
Они просто не знают. Им сказали, что переждут в санаториях Крыма (100%, или что то похожее), а потом мечта - приморский край.
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:08
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:12
pesikot
Песя простите конечно Вы любите на всех с противоположным мнением "стартовать". Но это же форум, давайте дискутировать аргументами. Вы посмотрите аналогичный видос с Кулебой в нем в отличие от Пашинского лучше качество видео, не тормозит, звук во времени не расходится с видео, там есть вырезанные куски если внимательно смотреть да.
Но на видео очень похожий на Кулебу, его голос, движение губ в такт словам.
Это такой новый космического уровня фейк. Или все таки наши чиновники забыли старый советский плакат "Не болтай!"
У меня друзья с передовой, с которыми мы знакомы с 7-10 лет мало мне что по телефону скажут. А тут?
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:17
Нах мне выкручиваться. Если дипломат выполняет свои обязанности таких ситуаций не возникает.
Подозреваю Маску в Пентагоне разъяснили, или что-то пообещали. Он бизнесмен и не обязан за свой счёт содержать связь чужой армии, а когда на твой жест доброй воли кто-то отвечает "fuck-off", ну то такэ.. украинская дипломатия беспощадна. Ровно на столько чтоб назвать Шольца обидевшейся ливерной колбаской. Хорошо, что уже бывший посол.
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я взагалі то якось інакше уявляв діяльність послів. Чи тут іменник від дієслова утворився?
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:21
Ещё Пашинский известный как владелец одной из первых Бентли Бентаяг в Киеве
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:22
Sinbad777
Написала учётка со 121 сообщенниями с 2016 года
Да ещё и номерная. Да ещё и исковеркала мой ник-нейм
И я поверю, что ты реальный ?
Нет, конечно же
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:23
але шольца ще не так варто б було назвати, бо "заслужив", так нехай вважає за "компліман" (с)
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