Додано: Сер 19 жов, 2022 19:46

pesikot



просто любопытно а номерная это как? подскажи хоть где смотреть

если бы я зарегался в 22 году я понимаю что бы ты написал.

А так тебе 2016 год мало, моих сообщений мало , да я не писака как ты.

А ты по манере чем то похож на Libo , который был был писал писал, а с 24.02 как ветром сдуло.

Ты не поверишь я еще и легендарную Дафну помню, та тоже строчила 10+ в день.



По сути можешь что то сказать?