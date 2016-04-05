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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 24812482248324842485>
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:24

  otg написав:Ты ПТУшник уже раз 20 повторил: "Вот ты и спалился". А может это ты товарищ работаешь на врага? Может все таки стоит тебя проверить? Уж больно похож прием товарищей с конторы.

Тот, кто работает на врага - всегда говорит, что другой работает на врага

А ты опять спалился, с подозрением моей работы на контору
Фраза "контора" :) ушлёпок
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:26

  hume написав:
  pesikot написав:
  hume написав:Сначала мельник шлёт нах Маска

Ну послал Мельник ... а потом Маск продолжил оплачивать StarLink
Как теперь будешь выкручиваться ?

Нах мне выкручиваться. Если дипломат выполняет свои обязанности таких ситуаций не возникает.
Подозреваю Маску в Пентагоне разъяснили, или что-то пообещали. Он бизнесмен и не обязан за свой счёт содержать связь чужой армии, а когда на твой жест доброй воли кто-то отвечает "fuck-off", ну то такэ.. украинская дипломатия беспощадна. Ровно на столько чтоб назвать Шольца обидевшейся ливерной колбаской. Хорошо, что уже бывший посол.

Пошёл ужом на сковородке

Маск продолжил оплачивать StarLink ? Да или нет ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:28

Negotive
А сколько вышло на форум заболтать пройоп Вована и Лексуса с Пашинским, так только перечислять поддерживающих
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что-то мне подсказывает, что под Херсоном всё хорошо у ЗСУ
Потому что, столько пророссийских консерв вылезло
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:31

  hume написав:
  pesikot написав:
  hume написав:Сначала мельник шлёт нах Маска

Ну послал Мельник ... а потом Маск продолжил оплачивать StarLink
Как теперь будешь выкручиваться ?

Нах мне выкручиваться. Если дипломат выполняет свои обязанности таких ситуаций не возникает.
Подозреваю Маску в Пентагоне разъяснили, или что-то пообещали. Он бизнесмен и не обязан за свой счёт содержать связь чужой армии, а когда на твой жест доброй воли кто-то отвечает "fuck-off", ну то такэ.. украинская дипломатия беспощадна. Ровно на столько чтоб назвать Шольца обидевшейся ливерной колбаской. Хорошо, что уже бывший посол.

Уровень дипломатии: село и люди. Я понимаю что нам сейчас типа все прощается. Но блин, дипломатия - это ж не про нахамить и обложить куями..
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:38

  wild.tomcat написав:
  hume написав:Нах мне выкручиваться. Если дипломат выполняет свои обязанности таких ситуаций не возникает.
Подозреваю Маску в Пентагоне разъяснили, или что-то пообещали. Он бизнесмен и не обязан за свой счёт содержать связь чужой армии, а когда на твой жест доброй воли кто-то отвечает "fuck-off", ну то такэ.. украинская дипломатия беспощадна. Ровно на столько чтоб назвать Шольца обидевшейся ливерной колбаской. Хорошо, что уже бывший посол.


але шольца ще не так варто б було назвати, бо "заслужив", так нехай вважає за "компліман" (с)

Есть обидчевые люди +есть есть граждане чужой страны, которые не всегда могут понять критику своего канцлера (напомню, своего канцлера, которого они выбрали). Они тратят свои налоги на содержание украинских беженцев + гуманитарная помощь. Про вооружение молчу, если бы не такие как Мельник, то получили бы все быстрее
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:40

  pesikot написав:
  otg написав:Прилеты по тем направлениям были. Вполне может быть правдой. Не видно решений по Пашинскому. Это дерьмо на плаву при любой власти.

Вот ты и спалился, в очередной раз
Пашинский, вместе с Чорновол спасли Стугну, которая гатыть по вашим позициям

А тащить сюда всяких Вованом и Лексусов - признак работы на оккупантов
GALeon, к вам єто тоже относится

Даже после таких Заявлений Правительство Израиля ...
Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Киев инициировал подготовку этих переговоров несколько дней назад, но 17 октября Израиль ответил отказом.
https://vesti.ua/strana/izrail-otklonil ... borony-smi
Как отмечает Haaretz со ссылкой на собственные источники, обе стороны пытались согласовать этот телефонный разговор с 24 августа, но он срывался пять раз.

Не подскажете причину?
............................................
Ну, а с турками - это более, чем глуууууупость от.....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Возможно это кем то небрежно стряпаная байда, но про прилеты были. И это факт. Пусть разбираются те кому это положено. Надеюсь результат вскоре увидим

У зелених давно зуб на Пашинського, за врятовані стугни справу відкрили. Відео не першого гатунку, в сенсі, давнє, але влада мовчить, хоча раніше вкусити політичних опонентів могли і за менше.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:44

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:
  otg написав:Прилеты по тем направлениям были. Вполне может быть правдой. Не видно решений по Пашинскому. Это дерьмо на плаву при любой власти.

Вот ты и спалился, в очередной раз
Пашинский, вместе с Чорновол спасли Стугну, которая гатыть по вашим позициям

А тащить сюда всяких Вованом и Лексусов - признак работы на оккупантов
GALeon, к вам єто тоже относится

Даже после таких Заявлений Правительство Израиля ...
Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Киев инициировал подготовку этих переговоров несколько дней назад, но 17 октября Израиль ответил отказом.
https://vesti.ua/strana/izrail-otklonil ... borony-smi
Как отмечает Haaretz со ссылкой на собственные источники, обе стороны пытались согласовать этот телефонный разговор с 24 августа, но он срывался пять раз.

Не подскажете причину?
............................................
Ну, а с турками - это более, чем глуууууупость от.....

Тому что Израиль с нами не хочет дел иметь я не удивляюсь. Мы так долго и упорно сотрудничали с Ираном при чем вообще хз зачем, что сейчас пожинаем плоды этого сотрудничества со всех сторон.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:46

pesikot

просто любопытно а номерная это как? подскажи хоть где смотреть
если бы я зарегался в 22 году я понимаю что бы ты написал.
А так тебе 2016 год мало, моих сообщений мало , да я не писака как ты.
А ты по манере чем то похож на Libo , который был был писал писал, а с 24.02 как ветром сдуло.
Ты не поверишь я еще и легендарную Дафну помню, та тоже строчила 10+ в день.

По сути можешь что то сказать?
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