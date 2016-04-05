Ну послал Мельник ... а потом Маск продолжил оплачивать StarLink Как теперь будешь выкручиваться ?
Нах мне выкручиваться. Если дипломат выполняет свои обязанности таких ситуаций не возникает. Подозреваю Маску в Пентагоне разъяснили, или что-то пообещали. Он бизнесмен и не обязан за свой счёт содержать связь чужой армии, а когда на твой жест доброй воли кто-то отвечает "fuck-off", ну то такэ.. украинская дипломатия беспощадна. Ровно на столько чтоб назвать Шольца обидевшейся ливерной колбаской. Хорошо, что уже бывший посол.
Ну послал Мельник ... а потом Маск продолжил оплачивать StarLink Как теперь будешь выкручиваться ?
Нах мне выкручиваться. Если дипломат выполняет свои обязанности таких ситуаций не возникает. Подозреваю Маску в Пентагоне разъяснили, или что-то пообещали. Он бизнесмен и не обязан за свой счёт содержать связь чужой армии, а когда на твой жест доброй воли кто-то отвечает "fuck-off", ну то такэ.. украинская дипломатия беспощадна. Ровно на столько чтоб назвать Шольца обидевшейся ливерной колбаской. Хорошо, что уже бывший посол.
Уровень дипломатии: село и люди. Я понимаю что нам сейчас типа все прощается. Но блин, дипломатия - это ж не про нахамить и обложить куями..
hume написав:Нах мне выкручиваться. Если дипломат выполняет свои обязанности таких ситуаций не возникает. Подозреваю Маску в Пентагоне разъяснили, или что-то пообещали. Он бизнесмен и не обязан за свой счёт содержать связь чужой армии, а когда на твой жест доброй воли кто-то отвечает "fuck-off", ну то такэ.. украинская дипломатия беспощадна. Ровно на столько чтоб назвать Шольца обидевшейся ливерной колбаской. Хорошо, что уже бывший посол.
але шольца ще не так варто б було назвати, бо "заслужив", так нехай вважає за "компліман" (с)
Есть обидчевые люди +есть есть граждане чужой страны, которые не всегда могут понять критику своего канцлера (напомню, своего канцлера, которого они выбрали). Они тратят свои налоги на содержание украинских беженцев + гуманитарная помощь. Про вооружение молчу, если бы не такие как Мельник, то получили бы все быстрее
otg написав:Прилеты по тем направлениям были. Вполне может быть правдой. Не видно решений по Пашинскому. Это дерьмо на плаву при любой власти.
Вот ты и спалился, в очередной раз Пашинский, вместе с Чорновол спасли Стугну, которая гатыть по вашим позициям
А тащить сюда всяких Вованом и Лексусов - признак работы на оккупантов GALeon, к вам єто тоже относится
Даже после таких Заявлений Правительство Израиля ...
Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Киев инициировал подготовку этих переговоров несколько дней назад, но 17 октября Израиль ответил отказом. https://vesti.ua/strana/izrail-otklonil ... borony-smi Как отмечает Haaretz со ссылкой на собственные источники, обе стороны пытались согласовать этот телефонный разговор с 24 августа, но он срывался пять раз.
Не подскажете причину? ............................................ Ну, а с турками - это более, чем глуууууупость от.....
otg написав:Прилеты по тем направлениям были. Вполне может быть правдой. Не видно решений по Пашинскому. Это дерьмо на плаву при любой власти.
Вот ты и спалился, в очередной раз Пашинский, вместе с Чорновол спасли Стугну, которая гатыть по вашим позициям
А тащить сюда всяких Вованом и Лексусов - признак работы на оккупантов GALeon, к вам єто тоже относится
Даже после таких Заявлений Правительство Израиля ...
Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Киев инициировал подготовку этих переговоров несколько дней назад, но 17 октября Израиль ответил отказом. https://vesti.ua/strana/izrail-otklonil ... borony-smi Как отмечает Haaretz со ссылкой на собственные источники, обе стороны пытались согласовать этот телефонный разговор с 24 августа, но он срывался пять раз.
Не подскажете причину? ............................................ Ну, а с турками - это более, чем глуууууупость от.....
Тому что Израиль с нами не хочет дел иметь я не удивляюсь. Мы так долго и упорно сотрудничали с Ираном при чем вообще хз зачем, что сейчас пожинаем плоды этого сотрудничества со всех сторон.
просто любопытно а номерная это как? подскажи хоть где смотреть если бы я зарегался в 22 году я понимаю что бы ты написал. А так тебе 2016 год мало, моих сообщений мало , да я не писака как ты. А ты по манере чем то похож на Libo , который был был писал писал, а с 24.02 как ветром сдуло. Ты не поверишь я еще и легендарную Дафну помню, та тоже строчила 10+ в день.