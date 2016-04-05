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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 жов, 2022 19:50
lapay написав:
У зелених давно зуб на Пашинського, за врятовані стугни справу відкрили. Відео не першого гатунку, в сенсі, давнє, але влада мовчить, хоча раніше вкусити політичних опонентів могли і за менше.
Т.е пранкеры по заказу Зели все это устроили? Может и колено мужик из за зели подставил? Я понимаю Ваши политические предпочтение, но попытайтесь хоть на минуту быть объективным. Я же сказал, дай бог что б то была стряпка. Про предприятия могли узнать и от колаборантов на местах, таких хватает. Я же сказал, пусть разбираются.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 19:52
hume написав: wild.tomcat написав: hume написав:
Нах мне выкручиваться. Если дипломат выполняет свои обязанности таких ситуаций не возникает.
Подозреваю Маску в Пентагоне разъяснили, или что-то пообещали. Он бизнесмен и не обязан за свой счёт содержать связь чужой армии, а когда на твой жест доброй воли кто-то отвечает "fuck-off", ну то такэ.. украинская дипломатия беспощадна. Ровно на столько чтоб назвать Шольца обидевшейся ливерной колбаской. Хорошо, что уже бывший посол.
але шольца ще не так варто б було назвати, бо "заслужив", так нехай вважає за "компліман" (с)
Есть обидчевые люди +есть есть граждане чужой страны, которые не всегда могут понять критику своего канцлера (напомню, своего канцлера, которого они выбрали). Они тратят свои налоги на содержание украинских беженцев + гуманитарная помощь. Про вооружение молчу, если бы не такие как Мельник, то получили бы все быстрее
так, швидше, звісно. 5000 касок отримали б на день раніше.
розумієте, в чому справа, якщо умовний шольц (ганс, йохан чи будь-хто ще) декларує якісь цінності, і мамой при цьому клянеться, що слідує їм, ба більше, і інших агітує за ці цінності, більше того, місцями примушує і кари різні сипле на голови тих, хто має необережність (чи нахабство) не дотримуватися, а потім раптом виявляється, що той самий шольц (ганс, йохан чи будь-хто ще) при нагоді сам готовий пропетляти від того, що сам декларує, щоб раптом його дорогоцінна дупа не відчула ніяких погіршень, або взагалі готовий за 30 срібних (чи газ чи нафту чи ще щось) ці цінності торганути, то в результаті таки цінності напевно якісь ну не дуже цінності, та і шольц (ганс, йохан чи будь-хто ще) теж напевно виглядають не дуже, якщо не сказати прямо, що вони повне лайно.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 19:55
pesikot написав: GALeon написав:
pesikot написав:[quote="5498288:otg"]Прилеты по тем направлениям были. Вполне может быть правдой. Не видно решений по Пашинскому. Это дерьмо на плаву при любой власти.
Вот ты и спалился, в очередной раз
Пашинский, вместе с Чорновол спасли Стугну, которая гатыть по вашим позициям
А тащить сюда всяких Вованом и Лексусов - признак работы на оккупантовGALeon
, к вам єто тоже относится
Менше триндіти Пашинському треба
А ты уверен, что Пашинский это говорил ?
Или для тебя Лексус и Вован - эталон правдивости ? Если да, то лучше тебе заткнуться[/quote]Напиши Халюк Байрактар та запропонуй йому заткнутися
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Додано: Сер 19 жов, 2022 19:57
otg написав: lapay написав:
У зелених давно зуб на Пашинського, за врятовані стугни справу відкрили. Відео не першого гатунку, в сенсі, давнє, але влада мовчить, хоча раніше вкусити політичних опонентів могли і за менше.
Т.е пранкеры по заказу Зели все это устроили? Может и колено мужик из за зели подставил? Я понимаю Ваши политические предпочтение, но попытайтесь хоть на минуту быть объективным. Я же сказал, дай бог что б то была стряпка. Про предприятия могли узнать и от колаборантов на местах, таких хватает. Я же сказал, пусть разбираются.
Я про дивну відсутність владної реакції. Або Пашинський вже не опозиційний політик, як він сам каже у відео, а став гвинтиком владної структури, тоді зрозуміло, чому нема реакції на зашквар. Або дійсно фейкове відео, хоча це захмарні технології.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 19:59
wild.tomcat написав:
так, швидше, звісно. 5000 касок отримали б на день раніше.
розумієте, в чому справа, якщо умовний шольц (ганс, йохан чи будь-хто ще) декларує якісь цінності, і мамой при цьому клянеться, що слідує їм, ба більше, і інших агітує за ці цінності, більше того, місцями примушує і кари різні сипле на голови тих, хто має необережність (чи нахабство) не дотримуватися, а потім раптом виявляється, що той самий шольц (ганс, йохан чи будь-хто ще) при нагоді сам готовий пропетляти від того, що сам декларує, щоб раптом його дорогоцінна дупа не відчула ніяких погіршень, або взагалі готовий за 30 срібних (чи газ чи нафту чи ще щось) ці цінності торганути, то в результаті таки цінності напевно якісь ну не дуже цінності, та і шольц (ганс, йохан чи будь-хто ще) теж напевно виглядають не дуже, якщо не сказати прямо, що вони повне лайно.
Я Вас расстрою, но вспомните 2014 год. Нам обещали что рашу уничтожат санкциями. Вместо этого их как могли обходили и не только Шольцы и Гансы закрывали на это глаза. Более того строили СП-2, зная при этом, какого они монстра растят. Так что нужно быть готовым к подобному, но не опускаться до оскорблений. Думаю это вряд ли поможет решить хоть какой вопрос с Западом. Более того нужно думать и про др. страны. Вот сегодня внесли в базу "миротворец" (еще не проверил так ли) Токаева. Зачем? Дурость и тупость.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 20:01
lapay написав: otg написав: lapay написав:
У зелених давно зуб на Пашинського, за врятовані стугни справу відкрили. Відео не першого гатунку, в сенсі, давнє, але влада мовчить, хоча раніше вкусити політичних опонентів могли і за менше.
Т.е пранкеры по заказу Зели все это устроили? Может и колено мужик из за зели подставил? Я понимаю Ваши политические предпочтение, но попытайтесь хоть на минуту быть объективным. Я же сказал, дай бог что б то была стряпка. Про предприятия могли узнать и от колаборантов на местах, таких хватает. Я же сказал, пусть разбираются.
Я про дивну відсутність владної реакції. Або Пашинський вже не опозиційний політик, як він сам каже у відео, а став гвинтиком владної структури, тоді зрозуміло, чому нема реакції на зашквар. Або дійсно фейкове відео, хоча це захмарні технології.
Может проверяют, посмотрим. Дело не в опозиционности, не придумывайте и не притягивайте за уши.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 20:06
wild.tomcat написав:
так, швидше, звісно. 5000 касок отримали б на день раніше.
розумієте, в чому справа, якщо умовний шольц (ганс, йохан чи будь-хто ще) декларує якісь цінності, і мамой при цьому клянеться, що слідує їм, ба більше, і інших агітує за ці цінності, більше того, місцями примушує і кари різні сипле на голови тих, хто має необережність (чи нахабство) не дотримуватися, а потім раптом виявляється, що той самий шольц (ганс, йохан чи будь-хто ще) при нагоді сам готовий пропетляти від того, що сам декларує, щоб раптом його дорогоцінна дупа не відчула ніяких погіршень, або взагалі готовий за 30 срібних (чи газ чи нафту чи ще щось) ці цінності торганути, то в результаті таки цінності напевно якісь ну не дуже цінності, та і шольц (ганс, йохан чи будь-хто ще) теж напевно виглядають не дуже, якщо не сказати прямо, що вони повне лайно.
30 років тому коли розпадався міні СРСР у вигляді Югославії - серби майже 4 роки в облозі Сараєво тримали та обстрілювали його зі всього що в них було. І тільки через майже 4 роки втрутилось НАТО завдяки США. Чеченів світова спільнота взагалі не помітила.
Та допомога, яку ми зараз отримуємо - абсолютно безпрецедентна. Тому нам гріх скаржитись. Все могло, гірше того, повинно було бути набагато гірше. І саме на це хло і розраховував.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 20:10
otg написав:
Может проверяют, посмотрим. Дело не в опозиционности, не придумывайте и не притягивайте за уши.
Зроблять вигляд, що нічого не було, як це робить Пашинський. На плюсах не покажуть, хоча раніше не соромились, на Прямому теж, забудь зашквар, як безліч разів до цього. Такий мій прогноз.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 20:14
prodigy написав:
тоже самое у блогеров-знакомы они с обсуждаемой темой (на пример: дроны-шахиды)
или не совсем в теме(или что-то краем уха слышали) они продолжают выпускать видео
на эту тему
жаль нет возможности поставить вам +
Сейчас эпоха ТГ каналов и Ютуб блогеров (тик ток не вспоминаю, это клиника). И вот когда мяса нет, они его выдумывают. Я уже от многих отписался. Тех что пишут мало и по делу - по пальцам пересчитать.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 20:14
lapay написав: otg написав:
Может проверяют, посмотрим. Дело не в опозиционности, не придумывайте и не притягивайте за уши.
Зроблять вигляд, що нічого не було, як це робить Пашинський. На плюсах не покажуть, хоча раніше не соромились, на Прямому теж, забудь зашквар, як безліч разів до цього. Такий мій прогноз.
Давайте подождем. У меня есть еще одна версия, но здесь я не озвучу.
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