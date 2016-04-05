Додано: Сер 19 жов, 2022 19:52

hume написав: wild.tomcat написав: hume написав: Нах мне выкручиваться. Если дипломат выполняет свои обязанности таких ситуаций не возникает.

Подозреваю Маску в Пентагоне разъяснили, или что-то пообещали. Он бизнесмен и не обязан за свой счёт содержать связь чужой армии, а когда на твой жест доброй воли кто-то отвечает "fuck-off", ну то такэ.. украинская дипломатия беспощадна. Ровно на столько чтоб назвать Шольца обидевшейся ливерной колбаской. Хорошо, что уже бывший посол. Нах мне выкручиваться. Если дипломат выполняет свои обязанности таких ситуаций не возникает.Подозреваю Маску в Пентагоне разъяснили, или что-то пообещали. Он бизнесмен и не обязан за свой счёт содержать связь чужой армии, а когда на твой жест доброй воли кто-то отвечает "fuck-off", ну то такэ.. украинская дипломатия беспощадна. Ровно на столько чтоб назвать Шольца обидевшейся ливерной колбаской. Хорошо, что уже бывший посол.



але шольца ще не так варто б було назвати, бо "заслужив", так нехай вважає за "компліман" (с) але шольца ще не так варто б було назвати, бо "заслужив", так нехай вважає за "компліман" (с)

Есть обидчевые люди +есть есть граждане чужой страны, которые не всегда могут понять критику своего канцлера (напомню, своего канцлера, которого они выбрали). Они тратят свои налоги на содержание украинских беженцев + гуманитарная помощь. Про вооружение молчу, если бы не такие как Мельник, то получили бы все быстрее Есть обидчевые люди +есть есть граждане чужой страны, которые не всегда могут понять критику своего канцлера (напомню, своего канцлера, которого они выбрали). Они тратят свои налоги на содержание украинских беженцев + гуманитарная помощь. Про вооружение молчу, если бы не такие как Мельник, то получили бы все быстрее

так, швидше, звісно. 5000 касок отримали б на день раніше.розумієте, в чому справа, якщо умовний шольц (ганс, йохан чи будь-хто ще) декларує якісь цінності, і мамой при цьому клянеться, що слідує їм, ба більше, і інших агітує за ці цінності, більше того, місцями примушує і кари різні сипле на голови тих, хто має необережність (чи нахабство) не дотримуватися, а потім раптом виявляється, що той самий шольц (ганс, йохан чи будь-хто ще) при нагоді сам готовий пропетляти від того, що сам декларує, щоб раптом його дорогоцінна дупа не відчула ніяких погіршень, або взагалі готовий за 30 срібних (чи газ чи нафту чи ще щось) ці цінності торганути, то в результаті таки цінності напевно якісь ну не дуже цінності, та і шольц (ганс, йохан чи будь-хто ще) теж напевно виглядають не дуже, якщо не сказати прямо, що вони повне лайно.