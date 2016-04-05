airmax78 написав:30 років тому коли розпадався міні СРСР у вигляді Югославії - серби майже 4 роки в облозі Сараєво тримали та обстрілювали його зі всього що в них було. І тільки через майже 4 роки втрутилось НАТО завдяки США. Чеченів світова спільнота взагалі не помітила. Та допомога, яку ми зараз отримуємо - абсолютно безпрецедентна. Тому нам гріх скаржитись. Все могло, гірше того, повинно було бути набагато гірше. І саме на це хло і розраховував.
У внутрішні розбірки світ рідко втручається. В нас же пряма агресія, останній раз таке було, коли ірак захолив Кувейт. Якби в раші не було бомби, тут вже була б не тільки американська зброя, але і американські війська.
pesikot написав:Вот ты и спалился, в очередной раз Пашинский, вместе с Чорновол спасли Стугну, которая гатыть по вашим позициям
А тащить сюда всяких Вованом и Лексусов - признак работы на оккупантов GALeon, к вам єто тоже относится
Даже после таких Заявлений Правительство Израиля ...
Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Киев инициировал подготовку этих переговоров несколько дней назад, но 17 октября Израиль ответил отказом. https://vesti.ua/strana/izrail-otklonil ... borony-smi Как отмечает Haaretz со ссылкой на собственные источники, обе стороны пытались согласовать этот телефонный разговор с 24 августа, но он срывался пять раз.
Не подскажете причину? ............................................ Ну, а с турками - это более, чем глуууууупость от.....
Тому что Израиль с нами не хочет дел иметь я не удивляюсь. Мы так долго и упорно сотрудничали с Ираном при чем вообще хз зачем, что сейчас пожинаем плоды этого сотрудничества со всех сторон.
Там, хоть и коррупционный, но был НАШ рынок.(хлеб, самолёты, АЭС, тяжелое машиностроение, комбайны ГШО, тоннелестроение,...) И там, была нефть. И реальные деньги.
otg написав:В раше мобиков не могут обеспечить ни чем:
Мобилизованные вынуждены самостоятельно покупать бронежилеты, которые подорожали до 135 тыс. руб. за штуку, заявила сенатор Людмила Нарусова Армия не обеспечивает мобилизованных бронежилетами, а цена на бронежилет пятой степени защиты в последнее время выросла почти в 20 раз: в январе они стоили по 7 тыс. руб., а сейчас — 135 тыс. руб., заявила на заседании Совфеда сенатор Людмила Нарусова.
Тут прапор арифметикой занимался. Решил и я немного подсчитать? Вот пишут в раше:
Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей
Только на ЗП для воюющих он тратит 1,5 ярда баксов в месяц
Во первых довольствие платят только живым. Как вы понимаете, чем больше потерь тем бюджету лучше. Во вторых промышленность Китая обеспечит мобиков всем необходимым через пару месяцев. Уже есть видосы, что одежда, берцы, трусы, носки - китайские. А другая проблема пока неочевидна, мобики это не кадровые военные, которые шли в армию умирать и убивать. С этим скорее всего начнутся пробуксовки, мобики не готовы умирать или видеть смерть рядом с собой. Патриотизм на который рассчитывает власть это фикция, его на рф нет. Потому что раб не может быть патриотом. Он прежде всего ненавидит своих хозяев и свою страну.
airmax78 написав:30 років тому коли розпадався міні СРСР у вигляді Югославії - серби майже 4 роки в облозі Сараєво тримали та обстрілювали його зі всього що в них було. І тільки через майже 4 роки втрутилось НАТО завдяки США. Чеченів світова спільнота взагалі не помітила.
так я про те і пишу - що ціна їх деклараціям 0 цілих 0 десятих.
airmax78 написав: Та допомога, яку ми зараз отримуємо - абсолютно безпрецедентна. Тому нам гріх скаржитись. Все могло, гірше того, повинно було бути набагато гірше. І саме на це хло і розраховував.
я б від тої "безпрецедентності" так в захваті не був би. не буду за штати, там звісно інші інтереси, але європа (не вся, дехто досі морозиться, а дехто і відверто проти, ) - багатьом стало страшно, розумієте - їм страшно, що україною це не закінчиться. і чим ближче до нас і рашки, тим страшніше. і тому такий рух. страх і є основним чинником. ну а німці - вони б можливо і хотіли б відморозитися, зробити так, як ви описали про югів та чечню, що власне вони напочатку і робили успішно, та просто вже не виходить, інші не дають. хоча в багатьох поки що виходить. в 39му теж багато хто морозився, потім всі вигрібли сповна.
airmax78 написав:Тому что Израиль с нами не хочет дел иметь я не удивляюсь. Мы так долго и упорно сотрудничали с Ираном при чем вообще хз зачем, что сейчас пожинаем плоды этого сотрудничества со всех сторон.
Там, хоть и коррупционный, но был НАШ рынок.(хлеб, самолёты, АЭС, тяжелое машиностроение, комбайны ГШО, тоннелестроение,...) И там, была нефть. И реальные деньги.
Откуда ушли мы, туда пришли русские.
Авіабудівництво, ракетні технології... Я не здивуюсь якщо з'ясується що до іранських мопедів та балістичних ракет доклали зусилля і українські фахівці.
vitaliian написав:Во первых довольствие платят только живым. Как вы понимаете, чем больше потерь тем бюджету лучше. Во вторых промышленность Китая обеспечит мобиков всем необходимым через пару месяцев. Уже есть видосы, что одежда, берцы, трусы, носки - китайские. А другая проблема пока неочевидна, мобики это не кадровые военные, которые шли в армию умирать и убивать. С этим скорее всего начнутся пробуксовки, мобики не готовы умирать или видеть смерть рядом с собой. Патриотизм на который рассчитывает власть это фикция, его на рф нет. Потому что раб не может быть патриотом. Он прежде всего ненавидит своих хозяев и свою страну.
Эти рабы прокачанные пропагандой. Вполне могут себя по-другому повести. Я не думаю что в 1941 %% ненавидящих Сталина был сильно меньше процента ненавидящих хуйло сегодня. Ан нет - посылали на убой миллионами и народ шел аж бегом. И хуйло ж неспроста поспешил с аннексией еще незахваченных областей - очень хочет превратить эту войну из непонятно какой - в отечественную - за защиту "исконно русских земель" от наты. И учитывая благодатную почву расжиженных пропагандой мозгов, у него это вполне может выйти.
airmax78 написав:Эти рабы прокачанные пропагандой. Вполне могут себя по-другому повести. Я не думаю что в 1941 %% ненавидящих Сталина был сильно меньше процента ненавидящих хуйло сегодня. Ан нет - посылали на убой миллионами и народ шел аж бегом. И хуйло ж неспроста поспешил с аннексией еще незахваченных областей - очень хочет превратить эту войну из непонятно какой - в отечественную - за защиту "исконно русских земель" от наты. И учитывая благодатную почву расжиженных пропагандой мозгов, у него это вполне может выйти.
100% Не надо недооценивать противника. Уже обожглись на иранских мопедах. Летом все смеялись с них, сегодня это приличный гемор для нас.
lapay написав:У внутрішні розбірки світ рідко втручається. В нас же пряма агресія, останній раз таке було, коли ірак захолив Кувейт. Якби в раші не було бомби, тут вже була б не тільки американська зброя, але і американські війська.
Гражда́нская война́ в Си́рии — многосторонний, многоуровневый вооружённый конфликт на территории Сирии, начавшийся весной 2011 года как локальное гражданское противостояние и постепенно переросший в восстание против режима Башара Асада[110], в которое с течением времени оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы. Общие потери 366 200 (ООН; 1 февраля 2016)[109] — до 600 000 убитых (2021) от 4,5 до 7 млн внутренне перемещенных лиц свыше 5 миллионов беженцев (на январь 2015) Разрушена инфраструктура на 70% https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%B8%D1%8F Первый попавший ролик на ютубе... то что сейчас прилетает по Киеву и погибает 3-4 человек не в сравнивание с тем ужасом, что был в Алеппо https://www.youtube.com/watch?v=B-PkD3uKULI