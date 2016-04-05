Додано: Сер 19 жов, 2022 20:24

otg написав: В раше мобиков не могут обеспечить ни чем: Мобилизованные вынуждены самостоятельно покупать бронежилеты, которые подорожали до 135 тыс. руб. за штуку, заявила сенатор Людмила Нарусова

Армия не обеспечивает мобилизованных бронежилетами, а цена на бронежилет пятой степени защиты в последнее время выросла почти в 20 раз: в январе они стоили по 7 тыс. руб., а сейчас — 135 тыс. руб., заявила на заседании Совфеда сенатор Людмила Нарусова. Тут прапор арифметикой занимался. Решил и я немного подсчитать? Вот пишут в раше: Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей Только на ЗП для воюющих он тратит 1,5 ярда баксов в месяц В раше мобиков не могут обеспечить ни чем:Тут прапор арифметикой занимался. Решил и я немного подсчитать? Вот пишут в раше:Только на ЗП для воюющих он тратит 1,5 ярда баксов в месяц

Во первых довольствие платят только живым. Как вы понимаете, чем больше потерь тем бюджету лучше. Во вторых промышленность Китая обеспечит мобиков всем необходимым через пару месяцев. Уже есть видосы, что одежда, берцы, трусы, носки - китайские. А другая проблема пока неочевидна, мобики это не кадровые военные, которые шли в армию умирать и убивать. С этим скорее всего начнутся пробуксовки, мобики не готовы умирать или видеть смерть рядом с собой. Патриотизм на который рассчитывает власть это фикция, его на рф нет. Потому что раб не может быть патриотом. Он прежде всего ненавидит своих хозяев и свою страну.