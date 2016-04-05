RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2483248424852486>
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  airmax78 написав:30 років тому коли розпадався міні СРСР у вигляді Югославії - серби майже 4 роки в облозі Сараєво тримали та обстрілювали його зі всього що в них було. І тільки через майже 4 роки втрутилось НАТО завдяки США. Чеченів світова спільнота взагалі не помітила.
Та допомога, яку ми зараз отримуємо - абсолютно безпрецедентна. Тому нам гріх скаржитись. Все могло, гірше того, повинно було бути набагато гірше. І саме на це хло і розраховував.

У внутрішні розбірки світ рідко втручається. В нас же пряма агресія, останній раз таке було, коли ірак захолив Кувейт. Якби в раші не було бомби, тут вже була б не тільки американська зброя, але і американські війська.
lapay
 
Повідомлень: 13259
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:18

  airmax78 написав:
  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Вот ты и спалился, в очередной раз
Пашинский, вместе с Чорновол спасли Стугну, которая гатыть по вашим позициям

А тащить сюда всяких Вованом и Лексусов - признак работы на оккупантов
GALeon, к вам єто тоже относится

Даже после таких Заявлений Правительство Израиля ...
Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Киев инициировал подготовку этих переговоров несколько дней назад, но 17 октября Израиль ответил отказом.
https://vesti.ua/strana/izrail-otklonil ... borony-smi
Как отмечает Haaretz со ссылкой на собственные источники, обе стороны пытались согласовать этот телефонный разговор с 24 августа, но он срывался пять раз.

Не подскажете причину?
............................................
Ну, а с турками - это более, чем глуууууупость от.....

Тому что Израиль с нами не хочет дел иметь я не удивляюсь. Мы так долго и упорно сотрудничали с Ираном при чем вообще хз зачем, что сейчас пожинаем плоды этого сотрудничества со всех сторон.

Там, хоть и коррупционный, но был НАШ рынок.(хлеб, самолёты, АЭС, тяжелое машиностроение, комбайны ГШО, тоннелестроение,...)
И там, была нефть. И реальные деньги.

Откуда ушли мы, :evil: туда пришли русские.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10175
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:24

  otg написав:В раше мобиков не могут обеспечить ни чем:
    Мобилизованные вынуждены самостоятельно покупать бронежилеты, которые подорожали до 135 тыс. руб. за штуку, заявила сенатор Людмила Нарусова
    Армия не обеспечивает мобилизованных бронежилетами, а цена на бронежилет пятой степени защиты в последнее время выросла почти в 20 раз: в январе они стоили по 7 тыс. руб., а сейчас — 135 тыс. руб., заявила на заседании Совфеда сенатор Людмила Нарусова.
Тут прапор арифметикой занимался. Решил и я немного подсчитать? Вот пишут в раше:
    Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей
Только на ЗП для воюющих он тратит 1,5 ярда баксов в месяц

Во первых довольствие платят только живым. Как вы понимаете, чем больше потерь тем бюджету лучше. Во вторых промышленность Китая обеспечит мобиков всем необходимым через пару месяцев. Уже есть видосы, что одежда, берцы, трусы, носки - китайские. А другая проблема пока неочевидна, мобики это не кадровые военные, которые шли в армию умирать и убивать. С этим скорее всего начнутся пробуксовки, мобики не готовы умирать или видеть смерть рядом с собой. Патриотизм на который рассчитывает власть это фикция, его на рф нет. Потому что раб не может быть патриотом. Он прежде всего ненавидит своих хозяев и свою страну.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14717
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:28

  airmax78 написав:30 років тому коли розпадався міні СРСР у вигляді Югославії - серби майже 4 роки в облозі Сараєво тримали та обстрілювали його зі всього що в них було. І тільки через майже 4 роки втрутилось НАТО завдяки США. Чеченів світова спільнота взагалі не помітила.


так я про те і пишу - що ціна їх деклараціям 0 цілих 0 десятих.

  airmax78 написав:
Та допомога, яку ми зараз отримуємо - абсолютно безпрецедентна. Тому нам гріх скаржитись. Все могло, гірше того, повинно було бути набагато гірше. І саме на це хло і розраховував.


я б від тої "безпрецедентності" так в захваті не був би. не буду за штати, там звісно інші інтереси, але європа (не вся, дехто досі морозиться, а дехто і відверто проти, ) - багатьом стало страшно, розумієте - їм страшно, що україною це не закінчиться. і чим ближче до нас і рашки, тим страшніше. і тому такий рух. страх і є основним чинником. ну а німці - вони б можливо і хотіли б відморозитися, зробити так, як ви описали про югів та чечню, що власне вони напочатку і робили успішно, та просто вже не виходить, інші не дають. хоча в багатьох поки що виходить. в 39му теж багато хто морозився, потім всі вигрібли сповна.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:31

  Kudrjavuy написав:
  airmax78 написав:Тому что Израиль с нами не хочет дел иметь я не удивляюсь. Мы так долго и упорно сотрудничали с Ираном при чем вообще хз зачем, что сейчас пожинаем плоды этого сотрудничества со всех сторон.

Там, хоть и коррупционный, но был НАШ рынок.(хлеб, самолёты, АЭС, тяжелое машиностроение, комбайны ГШО, тоннелестроение,...)
И там, была нефть. И реальные деньги.

Откуда ушли мы, :evil: туда пришли русские.

Авіабудівництво, ракетні технології... Я не здивуюсь якщо з'ясується що до іранських мопедів та балістичних ракет доклали зусилля і українські фахівці.
airmax78
 
Повідомлень: 41099
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5089 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:40

  vitaliian написав:Во первых довольствие платят только живым. Как вы понимаете, чем больше потерь тем бюджету лучше. Во вторых промышленность Китая обеспечит мобиков всем необходимым через пару месяцев. Уже есть видосы, что одежда, берцы, трусы, носки - китайские. А другая проблема пока неочевидна, мобики это не кадровые военные, которые шли в армию умирать и убивать. С этим скорее всего начнутся пробуксовки, мобики не готовы умирать или видеть смерть рядом с собой. Патриотизм на который рассчитывает власть это фикция, его на рф нет. Потому что раб не может быть патриотом. Он прежде всего ненавидит своих хозяев и свою страну.

Эти рабы прокачанные пропагандой. Вполне могут себя по-другому повести. Я не думаю что в 1941 %% ненавидящих Сталина был сильно меньше процента ненавидящих хуйло сегодня. Ан нет - посылали на убой миллионами и народ шел аж бегом. И хуйло ж неспроста поспешил с аннексией еще незахваченных областей - очень хочет превратить эту войну из непонятно какой - в отечественную - за защиту "исконно русских земель" от наты. И учитывая благодатную почву расжиженных пропагандой мозгов, у него это вполне может выйти.
airmax78
 
Повідомлень: 41099
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5089 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:52

  vitaliian написав:Во первых довольствие платят только живым. Как вы понимаете, чем больше потерь тем бюджету лучше.

Украина выплата погибшему - 15 млн.грн~ 375 к$
россия выплата - 6 млн..

https://korrespondent.net/ukraine/44624 ... -po-15-mln
maza5
 
Повідомлень: 251
З нами з: 27.08.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:54

  airmax78 написав:Эти рабы прокачанные пропагандой. Вполне могут себя по-другому повести. Я не думаю что в 1941 %% ненавидящих Сталина был сильно меньше процента ненавидящих хуйло сегодня. Ан нет - посылали на убой миллионами и народ шел аж бегом. И хуйло ж неспроста поспешил с аннексией еще незахваченных областей - очень хочет превратить эту войну из непонятно какой - в отечественную - за защиту "исконно русских земель" от наты. И учитывая благодатную почву расжиженных пропагандой мозгов, у него это вполне может выйти.
100% Не надо недооценивать противника. Уже обожглись на иранских мопедах. Летом все смеялись с них, сегодня это приличный гемор для нас.
otg
 
Повідомлень: 3158
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Патриотизм на который рассчитывает власть это фикция, его на рф нет. Потому что раб не может быть патриотом. Он прежде всего ненавидит своих хозяев и свою страну.

Неверное суждение. Собаки очень любят своих хозяев.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6721
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1055 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:07

  lapay написав:У внутрішні розбірки світ рідко втручається. В нас же пряма агресія, останній раз таке було, коли ірак захолив Кувейт. Якби в раші не було бомби, тут вже була б не тільки американська зброя, але і американські війська.


Гражда́нская война́ в Си́рии — многосторонний, многоуровневый вооружённый конфликт на территории Сирии, начавшийся весной 2011 года как локальное гражданское противостояние и постепенно переросший в восстание против режима Башара Асада[110], в которое с течением времени оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.
Общие потери
366 200 (ООН; 1 февраля 2016)[109] — до 600 000 убитых (2021)
от 4,5 до 7 млн внутренне перемещенных лиц
свыше 5 миллионов беженцев (на январь 2015)
Разрушена инфраструктура на 70%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%B8%D1%8F
Первый попавший ролик на ютубе... то что сейчас прилетает по Киеву и погибает 3-4 человек не в сравнивание с тем ужасом, что был в Алеппо
https://www.youtube.com/watch?v=B-PkD3uKULI
maza5
 
Повідомлень: 251
З нами з: 27.08.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2483248424852486>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 105230
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467947
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4022
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (297)
19.10.2022 22:20
izibank (1885)
19.10.2022 22:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.