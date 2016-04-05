airmax78 написав:Тому что Израиль с нами не хочет дел иметь я не удивляюсь. Мы так долго и упорно сотрудничали с Ираном при чем вообще хз зачем, что сейчас пожинаем плоды этого сотрудничества со всех сторон.
Там, хоть и коррупционный, но был НАШ рынок.(хлеб, самолёты, АЭС, тяжелое машиностроение, комбайны ГШО, тоннелестроение,...) И там, была нефть. И реальные деньги.
Откуда ушли мы, туда пришли русские.
Авіабудівництво, ракетні технології... Я не здивуюсь якщо з'ясується що до іранських мопедів та балістичних ракет доклали зусилля і українські фахівці.
До травня 22 року включно передавали авіаційні технології. Я тут вище викладував статтю. А ще безліч іранських моджахедів навчаються в наших авіаційних ВУЗах - ХАИ та НАУ.
Ты б еще Ужгород с Алеппо сравнил. Великий сравниватель. Сравнивай Мариуполь с Алеппо, а Киев с Дамаском.
тут дело не в городах.. а в методе войны и последствий для населения. Зебра не зря писал про авиацию. и сейчас взялся за дело тот самый суровикин. В Россию приехали сирийские специалисты по бочковым бомбам https://news.liga.net/politics/news/v-r ... m-guardian ПС. по численности Ужгород в раз 15 меньше.
otg написав:вспомните 2014 год. Нам обещали что рашу уничтожат санкциями. Вместо этого их как могли обходили и не только Шольцы и Гансы закрывали на это глаза. Более того строили СП-2,
Это был хитрый план. Ловили Путина на живца. Он клюнул на Крым и думал безнаказанно оттяпает ещё. Тут его и поймали. Примерно так с СП-2. Рашка ввалила бабла в проект и постройку, а заморозили всё когда? Когда на 98% всё было готово, когда деньги и взятки заплачены, а прибыли нет.
airmax78 написав:Тому что Израиль с нами не хочет дел иметь я не удивляюсь. Мы так долго и упорно сотрудничали с Ираном при чем вообще хз зачем, что сейчас пожинаем плоды этого сотрудничества со всех сторон.
Там, хоть и коррупционный, но был НАШ рынок.(хлеб, самолёты, АЭС, тяжелое машиностроение, комбайны ГШО, тоннелестроение,...) И там, была нефть. И реальные деньги.
Откуда ушли мы, туда пришли русские.
Авіабудівництво, ракетні технології... Я не здивуюсь якщо з'ясується що до іранських мопедів та балістичних ракет доклали зусилля і українські фахівці.
Коррупция, батенька, коррупция. К примеру: https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 19/692780/ 1. Что произошло с "Корсарами"?(Вы не забыли? про "Суд") 2. Почему нельзя производить с отечественными технологиями (выделю для внимания о бронелистах в статье, хотя уверен платили бы - сделали и ткань)
Именно поэтому, любое изобретение(или новые технологии) каждый, старается сразу продать, а ещё лучше, сразу за пределы Украины. - Разрабатывать что-то новое, только деньги вперёд.(ибо кинут по любому)
Бачення ситуації по Херсону від Николаевского Ванька: "гудиииииииит техника в Херсоне едут автобусы едут военные едут коллаборантики выносят всё что можно только выносить то, что мы вернём Херсон - факт (без каких-либо временных порядков пожалуйста) только поймите, этот город не узнают даже те, которые прожили там всю жизнь к сожалению, город просто уничтожен до невозможности (во всех смыслах, но не так как Мариуполь) в этот город нужно будет очень всего много вложить, чтобы вернуть его в прежнее состояние, а то и лучше очень много людей потеряли всё, как в Херсоне так и в области повторяю - ВСЁ ЧТО ОНИ ЗАРАБАТЫВАЛИ ПРОСТО ИСПАРИЛОСЬ потому что приехали мародёры и насильники и ладно ещё имущество но жизни ... столько жизней уже не вернуть я думаю не все готовы к тому, что мы узнаем о Херсоне после освобождения это трагедия не нагнетаю, но просто помните о цене успехов и пытайтесь как можно больше общаться и уважать людей, которые пережили и переживают этот ад под названием "русский мир" https://t.me/vanek_nikolaev/8040 Сумно.
airmax78 написав:Я не думаю что в 1941 %% ненавидящих Сталина был сильно меньше процента ненавидящих хуйло сегодня. Ан нет - посылали на убой миллионами и народ шел аж бегом
в 1941 воевали не за Сталина а за свои земли, хаты, семьи. Сейчас пропаганда пытается напихать русне что это тоже война за их семьи, но только кретин может в это поверить, кто на кого напал, на чьей территории идут боевые действия, кто чью территорию обстреливает. Мотивация первых были деньги, трофеи и что там ещё дают кадровым военным, жильё, льготы. А мотивации у мобиков примерно ноль. Да они рабы и восстать не могут, но хозяина они ненавидят больше, чем Украину. На поле боя это станет очевидно.
otg написав:вспомните 2014 год. Нам обещали что рашу уничтожат санкциями. Вместо этого их как могли обходили и не только Шольцы и Гансы закрывали на это глаза. Более того строили СП-2,
Это был хитрый план. Ловили Путина на живца. Он клюнул на Крым и думал безнаказанно оттяпает ещё. Тут его и поймали. Примерно так с СП-2. Рашка ввалила бабла в проект и постройку, а заморозили всё когда? Когда на 98% всё было готово, когда деньги и взятки заплачены, а прибыли нет.
Европа себя перехитрила , подсев на газовую трубу вместо строительства СПГ терминалов. Может Продиджи знает какая сейчас очередь судов с сжиженным газом на выгрузку. Знаю что большая.
vitaliian написав:Патриотизм на который рассчитывает власть это фикция, его на рф нет. Потому что раб не может быть патриотом. Он прежде всего ненавидит своих хозяев и свою страну.
Неверное суждение. Собаки очень любят своих хозяев.
Собаки не рабы, это питомцы. Ни один хозяин не отдаст любимую собаку на расстерзание. Более точное сравнение - свиньи, их откармливают, а потом забивают и мнение свиньи ещё ни разу не спросили. Любят ли свиньи своих хозяев?