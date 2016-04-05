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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2483248424852486
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:07

  airmax78 написав:
  Kudrjavuy написав:
  airmax78 написав:Тому что Израиль с нами не хочет дел иметь я не удивляюсь. Мы так долго и упорно сотрудничали с Ираном при чем вообще хз зачем, что сейчас пожинаем плоды этого сотрудничества со всех сторон.

Там, хоть и коррупционный, но был НАШ рынок.(хлеб, самолёты, АЭС, тяжелое машиностроение, комбайны ГШО, тоннелестроение,...)
И там, была нефть. И реальные деньги.

Откуда ушли мы, :evil: туда пришли русские.

Авіабудівництво, ракетні технології... Я не здивуюсь якщо з'ясується що до іранських мопедів та балістичних ракет доклали зусилля і українські фахівці.

До травня 22 року включно передавали авіаційні технології. Я тут вище викладував статтю. А ще безліч іранських моджахедів навчаються в наших авіаційних ВУЗах - ХАИ та НАУ.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:08

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Патриотизм на который рассчитывает власть это фикция, его на рф нет. Потому что раб не может быть патриотом. Он прежде всего ненавидит своих хозяев и свою страну.

Неверное суждение. Собаки очень любят своих хозяев.

У собак є почуття гідності, то ж тут порівняння недоречне
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:09

  maza5 написав:Первый попавший ролик на ютубе... то что сейчас прилетает по Киеву и погибает 3-4 человек не в сравнивание с тем ужасом, что был в Алеппо
https://www.youtube.com/watch?v=B-PkD3uKULI

Ты б еще Ужгород с Алеппо сравнил. Великий сравниватель.
Сравнивай Мариуполь с Алеппо, а Киев с Дамаском.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:16

  BIGor написав:
  maza5 написав:Первый попавший ролик на ютубе... то что сейчас прилетает по Киеву и погибает 3-4 человек не в сравнивание с тем ужасом, что был в Алеппо
https://www.youtube.com/watch?v=B-PkD3uKULI

Ты б еще Ужгород с Алеппо сравнил. Великий сравниватель.
Сравнивай Мариуполь с Алеппо, а Киев с Дамаском.

тут дело не в городах.. а в методе войны и последствий для населения.
Зебра не зря писал про авиацию. и сейчас взялся за дело тот самый суровикин.
В Россию приехали сирийские специалисты по бочковым бомбам
https://news.liga.net/politics/news/v-r ... m-guardian
ПС. по численности Ужгород в раз 15 меньше.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:вспомните 2014 год. Нам обещали что рашу уничтожат санкциями. Вместо этого их как могли обходили и не только Шольцы и Гансы закрывали на это глаза. Более того строили СП-2,


Это был хитрый план. Ловили Путина на живца. Он клюнул на Крым и думал безнаказанно оттяпает ещё.
Тут его и поймали. Примерно так с СП-2. Рашка ввалила бабла в проект и постройку, а заморозили всё когда? Когда на 98% всё было готово, когда деньги и взятки заплачены, а прибыли нет.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:30

  airmax78 написав:
  Kudrjavuy написав:
  airmax78 написав:Тому что Израиль с нами не хочет дел иметь я не удивляюсь. Мы так долго и упорно сотрудничали с Ираном при чем вообще хз зачем, что сейчас пожинаем плоды этого сотрудничества со всех сторон.

Там, хоть и коррупционный, но был НАШ рынок.(хлеб, самолёты, АЭС, тяжелое машиностроение, комбайны ГШО, тоннелестроение,...)
И там, была нефть. И реальные деньги.

Откуда ушли мы, :evil: туда пришли русские.

Авіабудівництво, ракетні технології... Я не здивуюсь якщо з'ясується що до іранських мопедів та балістичних ракет доклали зусилля і українські фахівці.

Коррупция, батенька, коррупция.
К примеру: https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 19/692780/
1. Что произошло с "Корсарами"?(Вы не забыли? про "Суд")
2. Почему нельзя производить с отечественными технологиями (выделю для внимания о бронелистах в статье, хотя уверен платили бы - сделали и ткань)

Именно поэтому, любое изобретение(или новые технологии) каждый, старается сразу продать, а ещё лучше, сразу за пределы Украины.
- Разрабатывать что-то новое, только деньги вперёд.(ибо кинут по любому)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бачення ситуації по Херсону від Николаевского Ванька:
"гудиииииииит техника в Херсоне
едут автобусы
едут военные
едут коллаборантики
выносят всё что можно только выносить
то, что мы вернём Херсон - факт (без каких-либо временных порядков пожалуйста)
только поймите, этот город не узнают даже те, которые прожили там всю жизнь
к сожалению, город просто уничтожен до невозможности (во всех смыслах, но не так как Мариуполь)
в этот город нужно будет очень всего много вложить, чтобы вернуть его в прежнее состояние, а то и лучше
очень много людей потеряли всё, как в Херсоне так и в области
повторяю - ВСЁ ЧТО ОНИ ЗАРАБАТЫВАЛИ ПРОСТО ИСПАРИЛОСЬ
потому что приехали мародёры и насильники
и ладно ещё имущество
но жизни ... столько жизней уже не вернуть
я думаю не все готовы к тому, что мы узнаем о Херсоне после освобождения
это трагедия
не нагнетаю, но просто помните о цене успехов
и пытайтесь как можно больше общаться и уважать людей, которые пережили и переживают этот ад под названием "русский мир"
https://t.me/vanek_nikolaev/8040
Сумно.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:44

  airmax78 написав:Я не думаю что в 1941 %% ненавидящих Сталина был сильно меньше процента ненавидящих хуйло сегодня. Ан нет - посылали на убой миллионами и народ шел аж бегом
в 1941 воевали не за Сталина а за свои земли, хаты, семьи. Сейчас пропаганда пытается напихать русне что это тоже война за их семьи, но только кретин может в это поверить, кто на кого напал, на чьей территории идут боевые действия, кто чью территорию обстреливает. Мотивация первых были деньги, трофеи и что там ещё дают кадровым военным, жильё, льготы. А мотивации у мобиков примерно ноль. Да они рабы и восстать не могут, но хозяина они ненавидят больше, чем Украину. На поле боя это станет очевидно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:48

  Andrey2512 написав:
  otg написав:вспомните 2014 год. Нам обещали что рашу уничтожат санкциями. Вместо этого их как могли обходили и не только Шольцы и Гансы закрывали на это глаза. Более того строили СП-2,


Это был хитрый план. Ловили Путина на живца. Он клюнул на Крым и думал безнаказанно оттяпает ещё.
Тут его и поймали. Примерно так с СП-2. Рашка ввалила бабла в проект и постройку, а заморозили всё когда? Когда на 98% всё было готово, когда деньги и взятки заплачены, а прибыли нет.
Европа себя перехитрила , подсев на газовую трубу вместо строительства СПГ терминалов. Может Продиджи знает какая сейчас очередь судов с сжиженным газом на выгрузку. Знаю что большая.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:51

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Патриотизм на который рассчитывает власть это фикция, его на рф нет. Потому что раб не может быть патриотом. Он прежде всего ненавидит своих хозяев и свою страну.

Неверное суждение. Собаки очень любят своих хозяев.

Собаки не рабы, это питомцы. Ни один хозяин не отдаст любимую собаку на расстерзание. Более точное сравнение - свиньи, их откармливают, а потом забивают и мнение свиньи ещё ни разу не спросили. Любят ли свиньи своих хозяев?
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