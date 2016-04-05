Додано: Сер 19 жов, 2022 21:36

Бачення ситуації по Херсону від Николаевского Ванька:"гудиииииииит техника в Херсонеедут автобусыедут военныеедут коллаборантикивыносят всё что можно только выноситьто, что мы вернём Херсон - факт (без каких-либо временных порядков пожалуйста)только поймите, этот город не узнают даже те, которые прожили там всю жизньк сожалению, город просто уничтожен до невозможности (во всех смыслах, но не так как Мариуполь)в этот город нужно будет очень всего много вложить, чтобы вернуть его в прежнее состояние, а то и лучшеочень много людей потеряли всё, как в Херсоне так и в областиповторяю - ВСЁ ЧТО ОНИ ЗАРАБАТЫВАЛИ ПРОСТО ИСПАРИЛОСЬпотому что приехали мародёры и насильникии ладно ещё имуществоно жизни ... столько жизней уже не вернутья думаю не все готовы к тому, что мы узнаем о Херсоне после освобожденияэто трагедияне нагнетаю, но просто помните о цене успехови пытайтесь как можно больше общаться и уважать людей, которые пережили и переживают этот ад под названием "русский мир"Сумно.