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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2484248524862487
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:58

  maza5 написав:
  vitaliian написав:Во первых довольствие платят только живым. Как вы понимаете, чем больше потерь тем бюджету лучше.

Украина выплата погибшему - 15 млн.грн~ 375 к$
россия выплата - 6 млн..

Если смерть подтверждена нужным образом. Пропавшие без вести уже пролетают. А таких большинство. Была инфа что русских кидают на выплаты, я особо не вникал, мне без разницы. Поэтому спорить не буду.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 19 жов, 2022 22:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:59

  maza5 написав:
  lapay написав:У внутрішні розбірки світ рідко втручається. В нас же пряма агресія, останній раз таке було, коли ірак захолив Кувейт. Якби в раші не було бомби, тут вже була б не тільки американська зброя, але і американські війська.


Гражда́нская война́ в Си́рии — многосторонний, многоуровневый вооружённый конфликт на территории Сирии, начавшийся весной 2011 года как локальное гражданское противостояние и постепенно переросший в восстание против режима Башара Асада[110], в которое с течением времени оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.
Общие потери
366 200 (ООН; 1 февраля 2016)[109] — до 600 000 убитых (2021)
от 4,5 до 7 млн внутренне перемещенных лиц
свыше 5 миллионов беженцев (на январь 2015)
Разрушена инфраструктура на 70%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%B8%D1%8F
Первый попавший ролик на ютубе... то что сейчас прилетает по Киеву и погибает 3-4 человек не в сравнивание с тем ужасом, что был в Алеппо
https://www.youtube.com/watch?v=B-PkD3uKULI

В Лівії досі воюють. На Сирію чи Лівію не нападали сусідні держави, там була громадянська війна, різні сторони якого підримували різні держави. Тому і в 2014 році була така квола реакція на наші події, бо таке відбувається постійно, то там, то сям, гибрідні війни, замасковані під сепаратиські повстання чи прохання військової допомоги від "легитимного", як було в Сирії чи Ємені, та навіть у нас.
А от неспровокований напад, як на Кувейт чи Україну, буває рідко і явно порушує світовий порядок, тому тоді активно втручаються світові поліцейські, тобто, американці.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 22:01

Вообще-то правильно их называть не "мобиками", а "чмобиками", ведь только орковское чмо готово (смотрел видео, выложенное здесь форумчанами) с выданными ржавыми автоматами сперва неделю жить в неотапливаемых вагонах питаясь сухпайками, а когда пайки закончились, покупая еду за свои деньги, затем 3 суток сидеть в окопах без подвоза еды и воды и только когда окопы полностью залило водой обратиться к командиру с вопросом, что им теперь делать. И только когда он сказал "идите куда хотите", пошли брести куда попало по дороге. Им еще повезло, что попали на украинский блокпост, иначе сдохли бы где-то в поле.

Хотя чмобики заслуживают только одного - сдохнуть бесследно как шелудивые псы в украинских степях.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 22:08

  vitaliian написав: Мотивация первых были деньги, трофеи и что там ещё дают кадровым военным, жильё, льготы. А мотивации у мобиков примерно ноль. Да они рабы и восстать не могут, но хозяина они ненавидят больше, чем Украину. На поле боя это станет очевидно.
У Вас слишком упрощенное мышление, повторяете многочисленные посты и коменты. Мобикам дает под 200 тыс. руб. Это более 3000 долл. Так что та же мотивация. Большинство из тех кто придет воевать таких денег порой за год не видели. Да и пропаганда там очень высокого уровня. Поэтому еще раз. Не надо недооценивать противника. Из мобиков, возможно, половина погибнет, а половина что выживут могут доставить нам не хилый гемор. Ведь многие кто 24 февраля к нам пришел воевать тоже при первом обстреле разбегались, а сейчас научились воевать и воюют.
но хозяина они ненавидят больше, чем Украину
Вы знаете я тоже так думал. Хрен там. Много фанатично-преданных до сих пор.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 22:10

  Andrey2512 написав:
Это был хитрый план. Ловили Путина на живца. Он клюнул на Крым и думал безнаказанно оттяпает ещё.
Тут его и поймали. Примерно так с СП-2. Рашка ввалила бабла в проект и постройку, а заморозили всё когда? Когда на 98% всё было готово, когда деньги и взятки заплачены, а прибыли нет.
Вы сделали мой вечер :)
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 22:11

  otg написав:
  lapay написав:
  otg написав:Может проверяют, посмотрим. Дело не в опозиционности, не придумывайте и не притягивайте за уши.

Зроблять вигляд, що нічого не було, як це робить Пашинський. На плюсах не покажуть, хоча раніше не соромились, на Прямому теж, забудь зашквар, як безліч разів до цього. Такий мій прогноз.
Давайте подождем. У меня есть еще одна версия, но здесь я не озвучу.

Она случайно не заключается в том, что есть ещё пранк более официальных лиц :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 22:18

  otg написав:Ведь многие кто 24 февраля к нам пришел воевать тоже при первом обстреле разбегались, а сейчас научились воевать и воюют.
  otg написав:У Вас слишком упрощенное мышление
если я начну писать не упрощённо, то стану автором77 с постами на 5 страниц текста, до 24.02 воевали кадровые военные и добровольцы. Тех кого сейчас загребают не добровольцы от слова вообще. Если вас заставить делать что то неприятное (включите фантазию) вы сильно качественно и вдохновенно будете это делать?

В свое время я работал в крупном бизнесе в иностранной компании. Нас мелких руководителей заставляли каждые полгода проводить с персоналом мотивационное мероприятия и потом тестировали каждого, доволен ли он компанией/работой/руководством. Кто был недоволен их через время увольняли. Правильно - неправильно можно спорить, уволили много неплохих сотрудников. Мало ли чем человек мог быть недоволен, отпуск дали зимой а не летом.

но при этом все понимали если человек недоволен нормально работать он не будет. Что такое итальянская забастовка знаете? Каждый вроде выполняет свою работу, а на выхлопе пусто. При совке так бОльшая часть населения работала, поэтому мебель/ сапоги / посуду везли с Чехословакии / ГДР, в это время совецкий народ ругал на кухне первого секретаря и Лёньку а утром шел на работу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 19 жов, 2022 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 22:33

  vitaliian написав:если я начну писать не упрощённо, то стану автором77 с постами на 5 страниц текста, до 24.02 воевали кадровые военные и добровольцы. Тех кого сейчас загребают не добровольцы от слова вообще. Если вас заставить делать что то неприятное (включите фантазию) вы сильно качественно и вдохновенно будете это делать?

В свое время я работал в крупном бизнесе в иностранной компании. Нас мелких руководителей заставляли каждые полгода проводить с персоналом мотивационное мероприятия и потом тестировать каждого, доволен ли он компанией/работой/руководством. Кто был недоволен их через время увольняли. Правильно неправильно можно спорить, но все понимали если человек недоволен нормально работать он не будет. Что такое итальянская забастовка знаете? Каждый вроде выполняет свою работу, а на выхлопе пусто. При совке так бОльшая часть населения работала, поэтому мебель/ сапоги / посуду везли с Чехословакии и ГДР, а народ ругал на кухне Лёньку.
Я же не сказал что они с воодушевлением идут воевать. Ценю Ваш опыт в большой компании, но Вы не учитываете один психологический момент. Когда человека забирают насильно, он действительно сопротивляется и даже не хочет. Потом от неизбежности ему приходится подчинится, сразу находятся аргументы "За". -Но ведь я буду получать ту ЗП за месяц, что не получал за год. -Ну что ж, так и будет. Когда он попадает в войска, конечно же сразу при первом обстреле начинается ужас и паника. Если же человек выживает, со временем он начинает привыкать к обстрелам, постепенно постигает военное дело и со временем становится полноценным бойцом. И поверьте тогда он уже особо не задумывается о мотивации. Он выполняет свою работу. Поймите, армия это не западная корпорация. Вы пожалуй не служили. Я правильно понял?
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 22:40

.

  otg написав:тогда он уже особо не задумывается о мотивации.
то есть ему всё равно выживет он или нет? Мотивация у чмобиков одна - выжить. Самый простой способ бегать от военкома, сложнее - самострел, ещё более сложно - плен.

После вуза я не занимаюсь тем чем не хочу (это вам ответ на вопрос служил ли я, почему ушел с корпорации и т.д.)

Мотивация в жизни - основная движущая сила. Ребенок с мотивацией будет учить английский, танцы или гитару, а без мотивации хоть убей не будет. Но может делать вид.

Когда человек теряет мотивацию он становится овощем. И кстати до сих пор нет лекарства, чтобы эту мотивацию ему как то вернуть. Для совсем деградантов природа предлагает последний шанс мотивации - основной инстинкт.

Не совсем про войну
Мясо под микроскопом
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