Если смерть подтверждена нужным образом. Пропавшие без вести уже пролетают. А таких большинство. Была инфа что русских кидают на выплаты, я особо не вникал, мне без разницы. Поэтому спорить не буду.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 21:58
Если смерть подтверждена нужным образом. Пропавшие без вести уже пролетают. А таких большинство. Была инфа что русских кидают на выплаты, я особо не вникал, мне без разницы. Поэтому спорить не буду.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 19 жов, 2022 22:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 19 жов, 2022 21:59
В Лівії досі воюють. На Сирію чи Лівію не нападали сусідні держави, там була громадянська війна, різні сторони якого підримували різні держави. Тому і в 2014 році була така квола реакція на наші події, бо таке відбувається постійно, то там, то сям, гибрідні війни, замасковані під сепаратиські повстання чи прохання військової допомоги від "легитимного", як було в Сирії чи Ємені, та навіть у нас.
А от неспровокований напад, як на Кувейт чи Україну, буває рідко і явно порушує світовий порядок, тому тоді активно втручаються світові поліцейські, тобто, американці.
Додано: Сер 19 жов, 2022 22:01
Вообще-то правильно их называть не "мобиками", а "чмобиками", ведь только орковское чмо готово (смотрел видео, выложенное здесь форумчанами) с выданными ржавыми автоматами сперва неделю жить в неотапливаемых вагонах питаясь сухпайками, а когда пайки закончились, покупая еду за свои деньги, затем 3 суток сидеть в окопах без подвоза еды и воды и только когда окопы полностью залило водой обратиться к командиру с вопросом, что им теперь делать. И только когда он сказал "идите куда хотите", пошли брести куда попало по дороге. Им еще повезло, что попали на украинский блокпост, иначе сдохли бы где-то в поле.
Хотя чмобики заслуживают только одного - сдохнуть бесследно как шелудивые псы в украинских степях.
Додано: Сер 19 жов, 2022 22:08
У Вас слишком упрощенное мышление, повторяете многочисленные посты и коменты. Мобикам дает под 200 тыс. руб. Это более 3000 долл. Так что та же мотивация. Большинство из тех кто придет воевать таких денег порой за год не видели. Да и пропаганда там очень высокого уровня. Поэтому еще раз. Не надо недооценивать противника. Из мобиков, возможно, половина погибнет, а половина что выживут могут доставить нам не хилый гемор. Ведь многие кто 24 февраля к нам пришел воевать тоже при первом обстреле разбегались, а сейчас научились воевать и воюют.
Вы знаете я тоже так думал. Хрен там. Много фанатично-преданных до сих пор.
Додано: Сер 19 жов, 2022 22:10
Вы сделали мой вечер
Додано: Сер 19 жов, 2022 22:11
Она случайно не заключается в том, что есть ещё пранк более официальных лиц
Додано: Сер 19 жов, 2022 22:18
если я начну писать не упрощённо, то стану автором77 с постами на 5 страниц текста, до 24.02 воевали кадровые военные и добровольцы. Тех кого сейчас загребают не добровольцы от слова вообще. Если вас заставить делать что то неприятное (включите фантазию) вы сильно качественно и вдохновенно будете это делать?
В свое время я работал в крупном бизнесе в иностранной компании. Нас мелких руководителей заставляли каждые полгода проводить с персоналом мотивационное мероприятия и потом тестировали каждого, доволен ли он компанией/работой/руководством. Кто был недоволен их через время увольняли. Правильно - неправильно можно спорить, уволили много неплохих сотрудников. Мало ли чем человек мог быть недоволен, отпуск дали зимой а не летом.
но при этом все понимали если человек недоволен нормально работать он не будет. Что такое итальянская забастовка знаете? Каждый вроде выполняет свою работу, а на выхлопе пусто. При совке так бОльшая часть населения работала, поэтому мебель/ сапоги / посуду везли с Чехословакии / ГДР, в это время совецкий народ ругал на кухне первого секретаря и Лёньку а утром шел на работу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 19 жов, 2022 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 жов, 2022 22:33
Я же не сказал что они с воодушевлением идут воевать. Ценю Ваш опыт в большой компании, но Вы не учитываете один психологический момент. Когда человека забирают насильно, он действительно сопротивляется и даже не хочет. Потом от неизбежности ему приходится подчинится, сразу находятся аргументы "За". -Но ведь я буду получать ту ЗП за месяц, что не получал за год. -Ну что ж, так и будет. Когда он попадает в войска, конечно же сразу при первом обстреле начинается ужас и паника. Если же человек выживает, со временем он начинает привыкать к обстрелам, постепенно постигает военное дело и со временем становится полноценным бойцом. И поверьте тогда он уже особо не задумывается о мотивации. Он выполняет свою работу. Поймите, армия это не западная корпорация. Вы пожалуй не служили. Я правильно понял?
Додано: Сер 19 жов, 2022 22:40
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то есть ему всё равно выживет он или нет? Мотивация у чмобиков одна - выжить. Самый простой способ бегать от военкома, сложнее - самострел, ещё более сложно - плен.
После вуза я не занимаюсь тем чем не хочу (это вам ответ на вопрос служил ли я, почему ушел с корпорации и т.д.)
Мотивация в жизни - основная движущая сила. Ребенок с мотивацией будет учить английский, танцы или гитару, а без мотивации хоть убей не будет. Но может делать вид.
Когда человек теряет мотивацию он становится овощем. И кстати до сих пор нет лекарства, чтобы эту мотивацию ему как то вернуть. Для совсем деградантов природа предлагает последний шанс мотивации - основной инстинкт.
Не совсем про войну
Мясо под микроскопом
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