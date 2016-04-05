Додано: Сер 19 жов, 2022 22:18

otg написав: Ведь многие кто 24 февраля к нам пришел воевать тоже при первом обстреле разбегались, а сейчас научились воевать и воюют. Ведь многие кто 24 февраля к нам пришел воевать тоже при первом обстреле разбегались, а сейчас научились воевать и воюют.

otg написав: У Вас слишком упрощенное мышление У Вас слишком упрощенное мышление

если я начну писать не упрощённо, то стану автором77 с постами на 5 страниц текста, до 24.02 воевали кадровые военные и добровольцы. Тех кого сейчас загребают не добровольцы от слова вообще. Если вас заставить делать что то неприятное (включите фантазию) вы сильно качественно и вдохновенно будете это делать?В свое время я работал в крупном бизнесе в иностранной компании. Нас мелких руководителей заставляли каждые полгода проводить с персоналом мотивационное мероприятия и потом тестировали каждого, доволен ли он компанией/работой/руководством. Кто был недоволен их через время увольняли. Правильно - неправильно можно спорить, уволили много неплохих сотрудников. Мало ли чем человек мог быть недоволен, отпуск дали зимой а не летом.но при этом все понимали если человек недоволен нормально работать он не будет. Что такое итальянская забастовка знаете? Каждый вроде выполняет свою работу, а на выхлопе пусто. При совке так бОльшая часть населения работала, поэтому мебель/ сапоги / посуду везли с Чехословакии / ГДР, в это время совецкий народ ругал на кухне первого секретаря и Лёньку а утром шел на работу.