otg написав:

vitaliian написав: если я начну писать не упрощённо, то стану автором77 с постами на 5 страниц текста, до 24.02 воевали кадровые военные и добровольцы. Тех кого сейчас загребают не добровольцы от слова вообще. Если вас заставить делать что то неприятное (включите фантазию) вы сильно качественно и вдохновенно будете это делать?



В свое время я работал в крупном бизнесе в иностранной компании. Нас мелких руководителей заставляли каждые полгода проводить с персоналом мотивационное мероприятия и потом тестировать каждого, доволен ли он компанией/работой/руководством. Кто был недоволен их через время увольняли. Правильно неправильно можно спорить, но все понимали если человек недоволен нормально работать он не будет. Что такое итальянская забастовка знаете? Каждый вроде выполняет свою работу, а на выхлопе пусто. При совке так бОльшая часть населения работала, поэтому мебель/ сапоги / посуду везли с Чехословакии и ГДР, а народ ругал на кухне Лёньку. если я начну писать не упрощённо, то стану автором77 с постами на 5 страниц текста, до 24.02 воевали кадровые военные и добровольцы. Тех кого сейчас загребают не добровольцы от слова вообще. Если вас заставить делать что то неприятное (включите фантазию) вы сильно качественно и вдохновенно будете это делать?В свое время я работал в крупном бизнесе в иностранной компании. Нас мелких руководителей заставляли каждые полгода проводить с персоналом мотивационное мероприятия и потом тестировать каждого, доволен ли он компанией/работой/руководством. Кто был недоволен их через время увольняли. Правильно неправильно можно спорить, но все понимали если человек недоволен нормально работать он не будет. Что такое итальянская забастовка знаете? Каждый вроде выполняет свою работу, а на выхлопе пусто. При совке так бОльшая часть населения работала, поэтому мебель/ сапоги / посуду везли с Чехословакии и ГДР, а народ ругал на кухне Лёньку.

Я же не сказал что они с воодушевлением идут воевать. Ценю Ваш опыт в большой компании, но Вы не учитываете один психологический момент. Когда человека забирают насильно, он действительно сопротивляется и даже не хочет. Потом от неизбежности ему приходится подчинится, сразу находятся аргументы "За". -Но ведь я буду получать ту ЗП за месяц, что не получал за год. -Ну что ж, так и будет. Когда он попадает в войска, конечно же сразу при первом обстреле начинается ужас и паника. Если же человек выживает, со временем он начинает привыкать к обстрелам, постепенно постигает военное дело и со временем становится полноценным бойцом. И поверьте тогда он уже особо не задумывается о мотивации. Он выполняет свою работу. Поймите, армия это не западная корпорация. Вы пожалуй не служили. Я правильно понял?