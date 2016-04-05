... Штаты меняют политику в отношении Венесуэлы и намерены вернуться в те славные годы, когда Чавеса еще не клюнул жареный петух и он не национализировал венесуэльскую нефтянку. Тогда это решение принесло проблемы, скорее, Венесуэле, так как своих технологий у нее отродясь не водилось, а рулить отраслью поставили генералов, так как в тот момент шло слияние двух мафиозных кланов - военные делились с профсоюзами доходами от транзита колумбийского кокаина, профсоюзы пустили генералов в нефтяное корыто.Итог налицо - нефтяная отрасль Венесуэлы деградировала и превратилась почти в руины. Ситуацию усугубляло то, что сама по себе венесуэльская нефть - крайне сложный продукт. Она сверхтяжелая, а потому требовался ряд технологических процедур по «разбавлению» ее легкими сортами, которые в Венесуэле тоже есть, но существенно меньше.Поэтому венесуэльская нефтяная отрасль считается крайне непростой, и то, что выгнали американцев, привело к серьезным нарушениям в техпроцессах. Легкую нефть начали тупо гнать на экспорт, и ее стало не хватать для работы с тяжелыми сортами. Легкие деньги быстро обернулись тяжелыми проблемами. И чем дальше - тем проблем становилось больше. Генералы же строго по Даннингу-Крюгеру, будучи тупыми как пробка, не понимали, что они тупые, потому что и были тупыми. И продолжали «бизнес», который привел нефтянку к коллапсу, усугубленному санкциями.Роснефть помогла мало, так как своих технологий у нее тоже не густо. Но зато она предложила вариант обхода санкций, а «Росзарубежнефть» эстафету перехватила. Общее состояние дел в нефтяной отрасли Венесуэлы улучшилось не слишком.Особняком стоят китайцы, которые тоже добывают и вывозят, но с китайцами не забалуешь - они забрали весь цикл на взятых в концессию месторождениях на себя, с Венесуэлой не делятся, а просто вывозят. Практически бесплатно в счет выплат по выданным ранее кредитам.В итоге сейчас Штаты почти договорились вернуть все «взад» и денационализировать отрасль, вернув ее под управление американских компаний. Не все так просто, но процесс пошел. Поэтому нужно «отцепить» русских, а потом что-то решить с китайцами. Россию отцепляют просто и незатейливо: через репрессии, так как ничего другого мафия не понимает. Ни разговаривать, ни договариваться с ней нет никакого резона. Ребята понимают только ствол, который воткнули под ребра.Вот, наверное, и вся история. Ничего сложного и затейливого.