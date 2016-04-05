vitaliian написав: После вуза я не занимаюсь тем чем не хочу (это вам ответ на вопрос служил ли я, почему ушел с корпорации и т.д.)
Вот потому Вы не поймете. Вы живете немного в др. системе координат. Я просто приведу пример. Знал кучу курсантов, которые по 5 раз пытались уйти с училища, родители не дали. К середине службы их было не выгнать с армии. Вопрос по мотивацию интересный, но здесь немного не о том.
vitaliian написав: После вуза я не занимаюсь тем чем не хочу (это вам ответ на вопрос служил ли я, почему ушел с корпорации и т.д.)
Вот потому Вы не поймете. Вы живете немного в др. системе координат. Я просто приведу пример. Знал кучу курсантов, которые по 5 раз пытались уйти с училища, родители не дали. К середине службы их было не выгнать с армии. Вопрос по мотивацию интересный, но здесь немного не о том.
а мои знакомые курсанты доучились все, но потом самые толковые свалили с воинской службы. а не самые - да так и тянули
да и в военку пошли потому, что в 90е тогда тяжеловато было, не все родители могли студентов потянуть.
otg написав:У Вас слишком упрощенное мышление, повторяете многочисленные посты и коменты. Мобикам дает под 200 тыс. руб. Это более 3000 долл. Так что та же мотивация. Большинство из тех кто придет воевать таких денег порой за год не видели.
Фішка в тому, що через заборону імпорту російської нафти РФ вся бюджетна сфера в педерації наїбнеться. Вони ще досі не перевели всю економіку на військові рейки - продовжують будувати дорогі в Криму та москві/підмосков'ї ударними темпами. Це все працювало пока Європа купляла енергоносіїв на 1 млрд. доларів в в день. В грудні просто російські гроші перестануть бути грошима...
vitaliian написав:если я начну писать не упрощённо, то стану автором77 с постами на 5 страниц текста, до 24.02 воевали кадровые военные и добровольцы. Тех кого сейчас загребают не добровольцы от слова вообще. Если вас заставить делать что то неприятное (включите фантазию) вы сильно качественно и вдохновенно будете это делать?
В свое время я работал в крупном бизнесе в иностранной компании. Нас мелких руководителей заставляли каждые полгода проводить с персоналом мотивационное мероприятия и потом тестировать каждого, доволен ли он компанией/работой/руководством. Кто был недоволен их через время увольняли. Правильно неправильно можно спорить, но все понимали если человек недоволен нормально работать он не будет. Что такое итальянская забастовка знаете? Каждый вроде выполняет свою работу, а на выхлопе пусто. При совке так бОльшая часть населения работала, поэтому мебель/ сапоги / посуду везли с Чехословакии и ГДР, а народ ругал на кухне Лёньку.
Я же не сказал что они с воодушевлением идут воевать. Ценю Ваш опыт в большой компании, но Вы не учитываете один психологический момент. Когда человека забирают насильно, он действительно сопротивляется и даже не хочет. Потом от неизбежности ему приходится подчинится, сразу находятся аргументы "За". -Но ведь я буду получать ту ЗП за месяц, что не получал за год. -Ну что ж, так и будет. Когда он попадает в войска, конечно же сразу при первом обстреле начинается ужас и паника. Если же человек выживает, со временем он начинает привыкать к обстрелам, постепенно постигает военное дело и со временем становится полноценным бойцом. И поверьте тогда он уже особо не задумывается о мотивации. Он выполняет свою работу. Поймите, армия это не западная корпорация. Вы пожалуй не служили. Я правильно понял?
+100 Точніше і не сформулюєш.
Мені декілька років тому так і не вдалося це розтулмачити опонентам. Як люди змінюються в залежності від обставин і чому, опинившись в одній лодці (військовому підрозділі), ті, хто мають дуже різні цілі, бажання, світпогляди, виховання і т.д., все ж таки виконують основну функцію підрозділу.
Тому, як не є, а оті різноманітні орки все ж, як мінімум, тримають лінію фронту, луплять артою, ракетами, літають і т.д. А головний орк, якого вже не раз майже хоронили, тупо вперто гне свою мету.
Тобто: їх тільки нищити... А з засобами в нас, м'яко кажучи, не все гаразд. І якщо Україну можна зрозуміти -- в неї нема іншого вибору, ніж захищатися від навали саранчі, то чого чекає Захід - хз? Поки їх генерали навчаться воювати? Поки пуйло переформатує рашку на військові рейки? Поки пов'яже з собою кров'ю мільйони обивателів-орків?
В орків завжди є одна величезна природня перевага -- їх дуже багато, ресурсів в них дуже багато.
vitaliian написав: После вуза я не занимаюсь тем чем не хочу (это вам ответ на вопрос служил ли я, почему ушел с корпорации и т.д.)
Вот потому Вы не поймете. Вы живете немного в др. системе координат. Я просто приведу пример. Знал кучу курсантов, которые по 5 раз пытались уйти с училища, родители не дали. К середине службы их было не выгнать с армии. Вопрос по мотивацию интересный, но здесь немного не о том.
адаптационные возможности психики безграничны. Я читал дневник девочки которая росла в концлагере и воспринимала все происходящее как норму. У нее были воображаемые игрушки, такие же друзья и родители. Но её там не убивали. Это важный нюанс.
Ваших Курсантов же не убивали в училище? Там своя атмосфера, кто ее вкурил, может быть вполне доволен, как и в любой закрытой организации "своя атмосфера". Людей которые были бы довольны, когда их убивают я ещё не встречал. Должна быть очень сильная мотивация чтобы не убежать. Например заградотряды.
Идти на войну без мотивации, это то же самое что ехать на курорт без денег.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 20 жов, 2022 10:21, всього редагувалось 4 разів.
... Штаты меняют политику в отношении Венесуэлы и намерены вернуться в те славные годы, когда Чавеса еще не клюнул жареный петух и он не национализировал венесуэльскую нефтянку. Тогда это решение принесло проблемы, скорее, Венесуэле, так как своих технологий у нее отродясь не водилось, а рулить отраслью поставили генералов, так как в тот момент шло слияние двух мафиозных кланов - военные делились с профсоюзами доходами от транзита колумбийского кокаина, профсоюзы пустили генералов в нефтяное корыто.
Итог налицо - нефтяная отрасль Венесуэлы деградировала и превратилась почти в руины. Ситуацию усугубляло то, что сама по себе венесуэльская нефть - крайне сложный продукт. Она сверхтяжелая, а потому требовался ряд технологических процедур по «разбавлению» ее легкими сортами, которые в Венесуэле тоже есть, но существенно меньше.
Поэтому венесуэльская нефтяная отрасль считается крайне непростой, и то, что выгнали американцев, привело к серьезным нарушениям в техпроцессах. Легкую нефть начали тупо гнать на экспорт, и ее стало не хватать для работы с тяжелыми сортами. Легкие деньги быстро обернулись тяжелыми проблемами. И чем дальше - тем проблем становилось больше. Генералы же строго по Даннингу-Крюгеру, будучи тупыми как пробка, не понимали, что они тупые, потому что и были тупыми. И продолжали «бизнес», который привел нефтянку к коллапсу, усугубленному санкциями.
Роснефть помогла мало, так как своих технологий у нее тоже не густо. Но зато она предложила вариант обхода санкций, а «Росзарубежнефть» эстафету перехватила. Общее состояние дел в нефтяной отрасли Венесуэлы улучшилось не слишком.
Особняком стоят китайцы, которые тоже добывают и вывозят, но с китайцами не забалуешь - они забрали весь цикл на взятых в концессию месторождениях на себя, с Венесуэлой не делятся, а просто вывозят. Практически бесплатно в счет выплат по выданным ранее кредитам.
В итоге сейчас Штаты почти договорились вернуть все «взад» и денационализировать отрасль, вернув ее под управление американских компаний. Не все так просто, но процесс пошел. Поэтому нужно «отцепить» русских, а потом что-то решить с китайцами. Россию отцепляют просто и незатейливо: через репрессии, так как ничего другого мафия не понимает. Ни разговаривать, ни договариваться с ней нет никакого резона. Ребята понимают только ствол, который воткнули под ребра.
_hunter написав:в селе цепной пес -- просто инструмент -- навроде топора. Затупился (постарел) -- выбросили.
я все детство рос в селе. Знал клички всех соседских собак. Да их не одевали, не вычесывали, и в дом не приглашали (в отличие от котов), но и на цепи сидели единицы. Когда хозяева куда то шли, например в магазин, их пёс гордо бежал за ними. У собаки и коня даже в селе особое положение.
так запад состоит из элитный групп. думаете меркель дважды отсебятину говорила ? скорее всего озвучивала мнение одной из элитных групп. в целом мы же понимаем шо запад это прежде всего штаты. а там надо будет посмотреть чем закончатся предстоящие выборы.