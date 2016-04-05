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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2486248724882489
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:12

Скоро во всех автобусах РФ вместо голоса диктора будет такое
https://t.me/black_slipper/9579

Прикольно что у них Украина виновата в том, что на нее напали, а не пуйло. Массовое помешательство.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:43

  Denik написав:Фішка в тому, що через заборону імпорту російської нафти РФ вся бюджетна сфера в педерації наїбнеться.
Вони ще досі не перевели всю економіку на військові рейки - продовжують будувати дорогі в Криму та москві/підмосков'ї ударними темпами. Це все працювало пока Європа купляла енергоносіїв на 1 млрд. доларів в в день. В грудні просто російські гроші перестануть бути грошима...
Дай бы то бог, но пока не совсем так как Вы рассказываете. Я там выше делал подсчеты. Если Вы говорите 1 ярд в день. То ЗП мобиков+контрактников в Украине обходится им в 1,5 дня.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:53

  vitaliian написав:адаптационные возможности психики безграничны. Я читал дневник девочки которая росла в концлагере и воспринимала все происходящее как норму. У нее были воображаемые игрушки, такие же друзья и родители. Но её там не убивали. Это важный нюанс.

Ваших Курсантов же не убивали в училище? Там своя атмосфера, кто ее вкурил, может быть вполне доволен, как и в любой закрытой организации "своя атмосфера". Людей которые были бы довольны, когда их убивают я ещё не встречал. Должна быть очень сильная мотивация чтобы не убежать. Например заградотряды.

Идти на войну без мотивации, это то же самое что ехать на курорт без денег.
Я Вам приведу другой пример. Мои знакомые побывавшие на передке, отлежали в госпитале и немного побыв дома, говорят что снова поедут туда. Кстати это будущая поствоенная проблема. У нас были афганцы которым было тяжело психологически жить в реальном мире вне войны. А здесь будет на порядки все хуже. Что касаемо умирать, у Вас здесь тоже закрадывается ошибка в рассмотрении сего психологического аспекта. Никто не едет на передок умирать. Все верят что с победой вернутся домой. Другой вопрос -страшно и как правило это в первые дни, первые месяцы. Но человек ко всему привыкает. Про загранотряды рассказывает исключительно тов. Суровикин и куча пропагандонов. Кстати и наши сим грешат. Хотя это ложная инфа и по отношению к ним.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 12:14

За крок до перевороту думок©

  vitaliian написав:
  otg написав:
  vitaliian написав:
После вуза я не занимаюсь тем чем не хочу (это вам ответ на вопрос служил ли я, почему ушел с корпорации и т.д.)

Вот потому Вы не поймете. Вы живете немного в др. системе координат. Я просто приведу пример. Знал кучу курсантов, которые по 5 раз пытались уйти с училища, родители не дали. К середине службы их было не выгнать с армии. Вопрос по мотивацию интересный, но здесь немного не о том.
адаптационные возможности психики безграничны. Я читал дневник девочки которая росла в концлагере и воспринимала все происходящее как норму. У нее были воображаемые игрушки, такие же друзья и родители. Но её там не убивали. Это важный нюанс.

Ваших Курсантов же не убивали в училище? Там своя атмосфера, кто ее вкурил, может быть вполне доволен, как и в любой закрытой организации "своя атмосфера". Людей которые были бы довольны, когда их убивают я ещё не встречал. Должна быть очень сильная мотивация чтобы не убежать. Например заградотряды.

Идти на войну без мотивации, это то же самое что ехать на курорт без денег.

Трошки вклинюсь у вашу дискусію))
І, якби хочу підтвердити ваші слова))

От я все кажу - "Краще 30К втилу, ніж 100К на передку!"©
Чому?
Так все дуже просто!
Бо в тилу - загроза життю/каліцву - мінімальна! А зарплата 14 + 30премія, якби досить не погана👍
А от на вогневій, хоч платять 14 + 100премія і, навіть, ти не постійно знаходишся на вогневій(бо періодично трошки в тил від'їзджаєш/міняєшся з іншими хлопцями/"інша зміна"/) - але, тобі достаньо того часу на вогневій/того ризику життя/каліцва, що ти НЕ хочеш тих 100К!
Але, справді - трохи з часом адаптуєшся/звикаєш... трохи допомагає ота "мініротація"(типу перезмінка), трохи от відпустка допомогла психологічно себе налаштувати...(і думки про наступну відпустку взимку) - та і мотивація в нас полягає зовсім в іншому, ніж в орків...

Тому мені цікава, а головне ДИВНА мотивація тих орків, які знаходяться на фронті НЕ з причини/мотивації заробити грошей?
Чим такі орки мотивуються/не втікають/не здаються самі в полон?
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Чим такі орки мотивуються/не втікають/не здаються самі в полон?

Дядя чекіст після обміну детально і похвилинно запитає, як потрапив у полон. І мобіку можна потім ще і на зону потрапити.
Hotab
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