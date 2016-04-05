Додано: Чет 20 жов, 2022 11:53

vitaliian написав: адаптационные возможности психики безграничны. Я читал дневник девочки которая росла в концлагере и воспринимала все происходящее как норму. У нее были воображаемые игрушки, такие же друзья и родители. Но её там не убивали. Это важный нюанс.



Ваших Курсантов же не убивали в училище? Там своя атмосфера, кто ее вкурил, может быть вполне доволен, как и в любой закрытой организации "своя атмосфера". Людей которые были бы довольны, когда их убивают я ещё не встречал. Должна быть очень сильная мотивация чтобы не убежать. Например заградотряды.



Идти на войну без мотивации, это то же самое что ехать на курорт без денег. адаптационные возможности психики безграничны. Я читал дневник девочки которая росла в концлагере и воспринимала все происходящее как норму. У нее были воображаемые игрушки, такие же друзья и родители. Но её там не убивали. Это важный нюанс.Ваших Курсантов же не убивали в училище? Там своя атмосфера, кто ее вкурил, может быть вполне доволен, как и в любой закрытой организации "своя атмосфера". Людей которые были бы довольны, когда их убивают я ещё не встречал. Должна быть очень сильная мотивация чтобы не убежать. Например заградотряды.Идти на войну без мотивации, это то же самое что ехать на курорт без денег.

Я Вам приведу другой пример. Мои знакомые побывавшие на передке, отлежали в госпитале и немного побыв дома, говорят что снова поедут туда. Кстати это будущая поствоенная проблема. У нас были афганцы которым было тяжело психологически жить в реальном мире вне войны. А здесь будет на порядки все хуже. Что касаемо умирать, у Вас здесь тоже закрадывается ошибка в рассмотрении сего психологического аспекта. Никто не едет на передок умирать. Все верят что с победой вернутся домой. Другой вопрос -страшно и как правило это в первые дни, первые месяцы. Но человек ко всему привыкает. Про загранотряды рассказывает исключительно тов. Суровикин и куча пропагандонов. Кстати и наши сим грешат. Хотя это ложная инфа и по отношению к ним.