Denik написав:Фішка в тому, що через заборону імпорту російської нафти РФ вся бюджетна сфера в педерації наїбнеться. Вони ще досі не перевели всю економіку на військові рейки - продовжують будувати дорогі в Криму та москві/підмосков'ї ударними темпами. Це все працювало пока Європа купляла енергоносіїв на 1 млрд. доларів в в день. В грудні просто російські гроші перестануть бути грошима...
Дай бы то бог, но пока не совсем так как Вы рассказываете. Я там выше делал подсчеты. Если Вы говорите 1 ярд в день. То ЗП мобиков+контрактников в Украине обходится им в 1,5 дня.
vitaliian написав:адаптационные возможности психики безграничны. Я читал дневник девочки которая росла в концлагере и воспринимала все происходящее как норму. У нее были воображаемые игрушки, такие же друзья и родители. Но её там не убивали. Это важный нюанс.
Ваших Курсантов же не убивали в училище? Там своя атмосфера, кто ее вкурил, может быть вполне доволен, как и в любой закрытой организации "своя атмосфера". Людей которые были бы довольны, когда их убивают я ещё не встречал. Должна быть очень сильная мотивация чтобы не убежать. Например заградотряды.
Идти на войну без мотивации, это то же самое что ехать на курорт без денег.
Я Вам приведу другой пример. Мои знакомые побывавшие на передке, отлежали в госпитале и немного побыв дома, говорят что снова поедут туда. Кстати это будущая поствоенная проблема. У нас были афганцы которым было тяжело психологически жить в реальном мире вне войны. А здесь будет на порядки все хуже. Что касаемо умирать, у Вас здесь тоже закрадывается ошибка в рассмотрении сего психологического аспекта. Никто не едет на передок умирать. Все верят что с победой вернутся домой. Другой вопрос -страшно и как правило это в первые дни, первые месяцы. Но человек ко всему привыкает. Про загранотряды рассказывает исключительно тов. Суровикин и куча пропагандонов. Кстати и наши сим грешат. Хотя это ложная инфа и по отношению к ним.
vitaliian написав: После вуза я не занимаюсь тем чем не хочу (это вам ответ на вопрос служил ли я, почему ушел с корпорации и т.д.)
Вот потому Вы не поймете. Вы живете немного в др. системе координат. Я просто приведу пример. Знал кучу курсантов, которые по 5 раз пытались уйти с училища, родители не дали. К середине службы их было не выгнать с армии. Вопрос по мотивацию интересный, но здесь немного не о том.
адаптационные возможности психики безграничны. Я читал дневник девочки которая росла в концлагере и воспринимала все происходящее как норму. У нее были воображаемые игрушки, такие же друзья и родители. Но её там не убивали. Это важный нюанс.
Ваших Курсантов же не убивали в училище? Там своя атмосфера, кто ее вкурил, может быть вполне доволен, как и в любой закрытой организации "своя атмосфера". Людей которые были бы довольны, когда их убивают я ещё не встречал. Должна быть очень сильная мотивация чтобы не убежать. Например заградотряды.
Идти на войну без мотивации, это то же самое что ехать на курорт без денег.
Трошки вклинюсь у вашу дискусію)) І, якби хочу підтвердити ваші слова))