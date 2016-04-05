Прикольно что у них Украина виновата в том, что на нее напали, а не пуйло. Массовое помешательство.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 11:12
Скоро во всех автобусах РФ вместо голоса диктора будет такое
Прикольно что у них Украина виновата в том, что на нее напали, а не пуйло. Массовое помешательство.
Додано: Чет 20 жов, 2022 11:43
Дай бы то бог, но пока не совсем так как Вы рассказываете. Я там выше делал подсчеты. Если Вы говорите 1 ярд в день. То ЗП мобиков+контрактников в Украине обходится им в 1,5 дня.
Додано: Чет 20 жов, 2022 11:53
Я Вам приведу другой пример. Мои знакомые побывавшие на передке, отлежали в госпитале и немного побыв дома, говорят что снова поедут туда. Кстати это будущая поствоенная проблема. У нас были афганцы которым было тяжело психологически жить в реальном мире вне войны. А здесь будет на порядки все хуже. Что касаемо умирать, у Вас здесь тоже закрадывается ошибка в рассмотрении сего психологического аспекта. Никто не едет на передок умирать. Все верят что с победой вернутся домой. Другой вопрос -страшно и как правило это в первые дни, первые месяцы. Но человек ко всему привыкает. Про загранотряды рассказывает исключительно тов. Суровикин и куча пропагандонов. Кстати и наши сим грешат. Хотя это ложная инфа и по отношению к ним.
Додано: Чет 20 жов, 2022 12:14
За крок до перевороту думок©
Трошки вклинюсь у вашу дискусію))
І, якби хочу підтвердити ваші слова))
От я все кажу - "Краще 30К втилу, ніж 100К на передку!"©
Чому?
Так все дуже просто!
Бо в тилу - загроза життю/каліцву - мінімальна! А зарплата 14 + 30премія, якби досить не погана👍
А от на вогневій, хоч платять 14 + 100премія і, навіть, ти не постійно знаходишся на вогневій(бо періодично трошки в тил від'їзджаєш/міняєшся з іншими хлопцями/"інша зміна"/) - але, тобі достаньо того часу на вогневій/того ризику життя/каліцва, що ти НЕ хочеш тих 100К!
Але, справді - трохи з часом адаптуєшся/звикаєш... трохи допомагає ота "мініротація"(типу перезмінка), трохи от відпустка допомогла психологічно себе налаштувати...(і думки про наступну відпустку взимку) - та і мотивація в нас полягає зовсім в іншому, ніж в орків...
Тому мені цікава, а головне ДИВНА мотивація тих орків, які знаходяться на фронті НЕ з причини/мотивації заробити грошей?
Чим такі орки мотивуються/не втікають/не здаються самі в полон?
Додано: Чет 20 жов, 2022 12:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 20 жов, 2022 13:29
Ви так спорите про мотивацію мобіків ніби в нас армія виключно добровільна. Якість мобілізованих теж спірне питання. Ну не бачили нєкоторі унітазів. Там якраз ця цивілізованість лишня. Там важніше бензопилою вміти користуватись чи на тракторі вміти їздить.
Додано: Чет 20 жов, 2022 13:32
этот синдром мне известен, в узком кругу формируется своя атмосфера, люди получают статус внутри коллектива, общение, складываются приятельские отношения.
Когда человек попадает на гражданку, то оказывается никем, его жена ушла к другому, его квартиру 5 раз перепродали, на работу не берут так как потерял квалификацию, друзья морозятся. Логично что человека тянет обратно.
Но на начальном этапе мобилизации этих явлений нет. Необходимо время чтобы это произошло, это как вину нужно время, чтобы сахар перебродил в спирт. Иногда не один год.
Увы есть риск что война затянется и станет хронической язвой. В этой формуле много неизвестных, 7млн военнообязанных со дня на день закроют в РФ, найдут ли им оружие? которое может дать только Индия/Китай. До поставки иранских Дронов я смотрел на войну немного оптимистичнее. Но чего не сделаешь в обмен на бесплатную нефть и газ. Для безумного пуйла это приемлимая цена.
Додано: Чет 20 жов, 2022 13:48
во первых там пропаганда чешет про кастрацию в плену и другие издевательства, во вторых у них забирают телефоны, а идти наобум - пристрелят, в третьих самому идти стрёмно, в четвёртых вешают лапшу что завтра придет подкрепление в виде миллиона мобиков, а послезавтра фронт посыпется. Возможно ещё какие то причины.
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Війна надто на довго не затягнеться.
Бо що таке педерація?
1/2 податків збирається з експорту нафти/газу. Ще десь 1/3 податків збирається з прибутків сировинних галузей (сталь, добрива) та з торгівлі.
Банківська сфера монополізована державними банками, а економіка всякими держкорпораціями тіпа військово-промислового комплексу включаючи суднобудування, державними автозаводами тіпа ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, залізницями і т.п.
Бюджет розподіляється на оборонку, фсбшникам та поліції, на фінансування пропаганди, фінансування армії пенсіонерів, особливо всяких силовиків та північних пільговиків, надання їм безкоштовної медицини та фінансування армії бюджетників тіпа псевдонауковців-вищих освітян, бібліотекарів.
Вся ця збочена система "бензоколонка" просто розсиплеться без надприбутків від нафти/газу.
А врахувати те, що санкції ЄС закрили сталь/вугілля. Санкції та військовий конфлікт закрили експорт озброєнь.
Росіянам лише здається, що їм вдасться переорієнтувати свій експорт на країни, що розвиваються, але це марево, бо війна підняла ціни на їжу в усьому світі і в бідних країн просто немає грошей купляти пальне задорого, бо гроші витрачені на їжу...
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:23
Питання, якого ху.. їх збивають буками і С-300 (там ракети в рази більші за той безпілотник), витрачаючи дифіцитні боєприпаси, замість того, щоб збивати це лайно ЗУшками чи зенітними кулеметами...
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