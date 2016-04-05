Правительство решило направить 1 трилллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. ФНБ итак похудел за последнее время на 45%.Бюджет, который за первые полгода 2022 еще был с профицитом в 1,37 трлн рублей, резко наращивает дефицит. Расходы нарастают. Заимствования на внешнем рынке больше невозможны, на внутреннем становятся все дороже. Остается только залезать в кубышку. Таким темпом, ее хватит максимум на год.
Правительство решило направить 1 трилллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. ФНБ итак похудел за последнее время на 45%.Бюджет, который за первые полгода 2022 еще был с профицитом в 1,37 трлн рублей, резко наращивает дефицит. Расходы нарастают. Заимствования на внешнем рынке больше невозможны, на внутреннем становятся все дороже. Остается только залезать в кубышку. Таким темпом, ее хватит максимум на год.
Правительство решило направить 1 трилллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. ФНБ итак похудел за последнее время на 45%.Бюджет, который за первые полгода 2022 еще был с профицитом в 1,37 трлн рублей, резко наращивает дефицит. Расходы нарастают. Заимствования на внешнем рынке больше невозможны, на внутреннем становятся все дороже. Остается только залезать в кубышку. Таким темпом, ее хватит максимум на год.
Ukrainian написав:Потім будуть тратити резерви центро банку (заморозили не усе) та продавати сировину Китаю та Індії
Згадайте початок війни... Спочатку Т90...потім Т80...потім Т72модернізований..потім Т72...потім Т62.... А зараз? Так само і з фінансами Перше - найліквідніші(найкращі) це ті які вчора отримав - сьогодні витратив.. Трошки гірші ті що отримав рік тому( їх і менше ( хтось схемку замутив), тай вкладені вони не факт що в найкраще).. А що бачимо зараз? ФНБ... - так там основна маса вкладена в російські підприємства у вигляді цінних паперів... А що можуть віддати крім аналізів російські підприємства якщо вони під санкціями..
От і виходить Поки були долари кешем - це одне Потім пішли під ніж доллари поточні А зараз? Виявиться що в закромах трильон юаней..за які Китай погоджується продати тільки чай чи рис....
Згадайте недавню історію з талібами. Талібам дали на пару мільярдів нафти газу..а як оплату погодились на спеції... Ну і кому в педерації потрібні спеції якщо на фронті боєприпасів малувато а в тилу - мяса нема...
Schmit написав:Питання, якого ху.. їх збивають буками і С-300 (там ракети в рази більші за той безпілотник), витрачаючи дифіцитні боєприпаси, замість того, щоб збивати це лайно ЗУшками чи зенітними кулеметами...
Ну по-перше, тому, що вартість знищеного шахедом майна теж може в рази перевищувати вартість ракети. По-друге, збивають тим, що є. І по третє, вартість цих ракет доволі відносна - у всіх них підходять терміни придатності, не використають сьогодні - завтра доведеться платити за утилізацію(в русні та ж історія)
Denik написав:розподіляється на оборонку, фсбшникам та поліції, на фінансування пропаганди, фінансування армії пенсіонерів, особливо всяких силовиків та північних пільговиків, надання їм безкоштовної медицини та фінансування армії бюджетників тіпа псевдонауковців-вищих освітян, бібліотекарів. Вся ця збочена система "бензоколонка" просто розсиплеться без надприбутків від нафти/газу.
тут выше написали будут продавать нефть па 50 в индию китай пакистан . Кто откажется? Открытым вопрос кто будет поставлять им оружие, вангую что те же, но через 10ю прокладку в принципе кто угодно. Китай скажет что их танки русня в военторге купили.
Denik написав:розподіляється на оборонку, фсбшникам та поліції, на фінансування пропаганди, фінансування армії пенсіонерів, особливо всяких силовиків та північних пільговиків, надання їм безкоштовної медицини та фінансування армії бюджетників тіпа псевдонауковців-вищих освітян, бібліотекарів. Вся ця збочена система "бензоколонка" просто розсиплеться без надприбутків від нафти/газу.
тут выше написали будут продавать нефть па 50 в индию китай пакистан . Кто откажется?
Что-то будут продавать, но объёмы будут далеко не европейские Да и явно не по пиисят, а меньше
Вже би мали таке придумати(а може і є вже таке) - щоб були прикріплено хоча б 2 маленькі/самонавідні ракетки до БПЛА і ними збивати інших БПЛА/камікадзе! Там же і маленької ракети(0,5-1кг?) достатньо, щоб пошкодити/збити ворожу "жужжалку"?!
Бо я неодноразово чув, що наші "дронщики" БАЧУТЬ і, переважно повідомляють піхоту і арту - де, які(великі/малі), скільки і в якому напрямку вилетіли/кружляють ворожі БПЛА/камікадзе! А раз їх видно з наших БПЛА(а їх таки точно видно) - то не було б жодної проблеми знищити ворога маленькою ракетою випущеною з нашого БПЛА!
Schmit написав:Питання, якого ху.. їх збивають буками і С-300 (там ракети в рази більші за той безпілотник), витрачаючи дифіцитні боєприпаси, замість того, щоб збивати це лайно ЗУшками чи зенітними кулеметами...
Ну по-перше, тому, що вартість знищеного шахедом майна теж може в рази перевищувати вартість ракети. По-друге, збивають тим, що є. І по третє, вартість цих ракет доволі відносна - у всіх них підходять терміни придатності, не використають сьогодні - завтра доведеться платити за утилізацію(в русні та ж історія)
Якщо у нас цих ракет овердоху... ( у чому я сумніваюсь), то так, ви праві. Інакше ми ризикуємо залишитись без ракетного ПВО перед москальськими бомбардувальниками з ФАБами, а там руйнівна сила на порядки перевищує шахедів.