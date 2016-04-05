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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2488248924902491>
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:25

Правительство решило направить 1 трилллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. ФНБ итак похудел за последнее время на 45%.Бюджет, который за первые полгода 2022 еще был с профицитом в 1,37 трлн рублей, резко наращивает дефицит. Расходы нарастают. Заимствования на внешнем рынке больше невозможны, на внутреннем становятся все дороже. Остается только залезать в кубышку. Таким темпом, ее хватит максимум на год.

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На год войны у них деньги есть
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:27

  vitaliian написав:
Правительство решило направить 1 трилллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. ФНБ итак похудел за последнее время на 45%.Бюджет, который за первые полгода 2022 еще был с профицитом в 1,37 трлн рублей, резко наращивает дефицит. Расходы нарастают. Заимствования на внешнем рынке больше невозможны, на внутреннем становятся все дороже. Остается только залезать в кубышку. Таким темпом, ее хватит максимум на год.

https://t.me/antonova2020/3097
На год войны у них деньги есть

А потом?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:31

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:
Правительство решило направить 1 трилллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. ФНБ итак похудел за последнее время на 45%.Бюджет, который за первые полгода 2022 еще был с профицитом в 1,37 трлн рублей, резко наращивает дефицит. Расходы нарастают. Заимствования на внешнем рынке больше невозможны, на внутреннем становятся все дороже. Остается только залезать в кубышку. Таким темпом, ее хватит максимум на год.

https://t.me/antonova2020/3097
На год войны у них деньги есть

А потом?

Потім будуть тратити резерви центро банку (заморозили не усе) та продавати сировину Китаю та Індії
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Потім будуть тратити резерви центро банку (заморозили не усе) та продавати сировину Китаю та Індії


звучить печально, кінця не видно (( P.S. їх кінця звісно
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:51

  Ukrainian написав:Потім будуть тратити резерви центро банку (заморозили не усе) та продавати сировину Китаю та Індії
Згадайте початок війни...
Спочатку Т90...потім Т80...потім Т72модернізований..потім Т72...потім Т62....
А зараз?
Так само і з фінансами
Перше - найліквідніші(найкращі) це ті які вчора отримав - сьогодні витратив..
Трошки гірші ті що отримав рік тому( їх і менше ( хтось схемку замутив), тай вкладені вони не факт що в найкраще)..
А що бачимо зараз?
ФНБ... - так там основна маса вкладена в російські підприємства у вигляді цінних паперів...
А що можуть віддати крім аналізів російські підприємства якщо вони під санкціями..

От і виходить
Поки були долари кешем - це одне
Потім пішли під ніж доллари поточні
А зараз?
Виявиться що в закромах трильон юаней..за які Китай погоджується продати тільки чай чи рис....

Згадайте недавню історію з талібами.
Талібам дали на пару мільярдів нафти газу..а як оплату погодились на спеції...
Ну і кому в педерації потрібні спеції якщо
на фронті боєприпасів малувато
а в тилу - мяса нема...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Питання, якого ху.. їх збивають буками і С-300 (там ракети в рази більші за той безпілотник), витрачаючи дифіцитні боєприпаси, замість того, щоб збивати це лайно ЗУшками чи зенітними кулеметами...

Ну по-перше, тому, що вартість знищеного шахедом майна теж може в рази перевищувати вартість ракети. По-друге, збивають тим, що є. І по третє, вартість цих ракет доволі відносна - у всіх них підходять терміни придатності, не використають сьогодні - завтра доведеться платити за утилізацію(в русні та ж історія)
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:59

  Denik написав:розподіляється на оборонку, фсбшникам та поліції, на фінансування пропаганди, фінансування армії пенсіонерів, особливо всяких силовиків та північних пільговиків, надання їм безкоштовної медицини та фінансування армії бюджетників тіпа псевдонауковців-вищих освітян, бібліотекарів.
Вся ця збочена система "бензоколонка" просто розсиплеться без надприбутків від нафти/газу.
тут выше написали будут продавать нефть па 50 в индию китай пакистан . Кто откажется? Открытым вопрос кто будет поставлять им оружие, вангую что те же, но через 10ю прокладку в принципе кто угодно. Китай скажет что их танки русня в военторге купили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:20

  vitaliian написав:
  Denik написав:розподіляється на оборонку, фсбшникам та поліції, на фінансування пропаганди, фінансування армії пенсіонерів, особливо всяких силовиків та північних пільговиків, надання їм безкоштовної медицини та фінансування армії бюджетників тіпа псевдонауковців-вищих освітян, бібліотекарів.
Вся ця збочена система "бензоколонка" просто розсиплеться без надприбутків від нафти/газу.
тут выше написали будут продавать нефть па 50 в индию китай пакистан . Кто откажется?

Что-то будут продавать, но объёмы будут далеко не европейские
Да и явно не по пиисят, а меньше
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:22

Що заважає знищувати дуже небезпечні ворожі БПЛА?(різних вид

Вже би мали таке придумати(а може і є вже таке) - щоб були прикріплено хоча б 2 маленькі/самонавідні ракетки до БПЛА і ними збивати інших БПЛА/камікадзе!
Там же і маленької ракети(0,5-1кг?) достатньо, щоб пошкодити/збити ворожу "жужжалку"?!

Бо я неодноразово чув, що наші "дронщики" БАЧУТЬ і, переважно повідомляють піхоту і арту - де, які(великі/малі), скільки і в якому напрямку вилетіли/кружляють ворожі БПЛА/камікадзе!
А раз їх видно з наших БПЛА(а їх таки точно видно) - то не було б жодної проблеми знищити ворога маленькою ракетою випущеною з нашого БПЛА!

Так би мовити - війна дронів проти дронів))
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:24

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Питання, якого ху.. їх збивають буками і С-300 (там ракети в рази більші за той безпілотник), витрачаючи дифіцитні боєприпаси, замість того, щоб збивати це лайно ЗУшками чи зенітними кулеметами...

Ну по-перше, тому, що вартість знищеного шахедом майна теж може в рази перевищувати вартість ракети. По-друге, збивають тим, що є. І по третє, вартість цих ракет доволі відносна - у всіх них підходять терміни придатності, не використають сьогодні - завтра доведеться платити за утилізацію(в русні та ж історія)

Якщо у нас цих ракет овердоху... ( у чому я сумніваюсь), то так, ви праві.
Інакше ми ризикуємо залишитись без ракетного ПВО перед москальськими бомбардувальниками з ФАБами, а там руйнівна сила на порядки перевищує шахедів.
Schmit
 
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