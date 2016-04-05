Schmit написав:Питання, якого ху.. їх збивають буками і С-300 (там ракети в рази більші за той безпілотник), витрачаючи дифіцитні боєприпаси, замість того, щоб збивати це лайно ЗУшками чи зенітними кулеметами...
Ну по-перше, тому, що вартість знищеного шахедом майна теж може в рази перевищувати вартість ракети. По-друге, збивають тим, що є. І по третє, вартість цих ракет доволі відносна - у всіх них підходять терміни придатності, не використають сьогодні - завтра доведеться платити за утилізацію(в русні та ж історія)
Було відео знищених українських С-300 пускових ( скоріш за все без ракет) та радарів в Запорожі та Миколаєві. Тобто не буде в України ППО, буде набагато гірше ніж від мопедів. Один бомбер може нести бомб як пів сотні чи сотня мопедів.
Коцаби в Херсоні вже не прикриваються , що це росія і рузьке нарот там живе. Повністю розграбовують і інтенсивно все вивозять. Десятки тон побутової техніки (як зі складів, так і з пустого житла), вже дві пожежні частини (техніку) вивезли на лівий берег. Схоже, що місто будуть залишати і нищити потім артою, яку всю переміщують на лівий берег і закопують. Тому і запропонували евакуацію лояльним. Понтони працюють. Наші не нищать, можливо почнуть тоді, коли почнеться відступ.
airmax78 написав:Здається мені що С300 на мопеди ніхто не витрачає. Є сумніви, що стінгери на це використовують. Українці - практичні та заощадливі.
Є відео, де буками стріляють по орланах (добре, хоть не по мавіках) Ракета Бук - під 700 кг. Орлан - десь 15. "Практичні" та "заощадливі".
Я не розумію, чому вас дивують прості речі. Якщо орлан наведе арту чи рсзо на Хаймарс, це буде дешево? Якщо там стоїть бук, значить він прикриває щось важливе. Вони не всюди стоять , і не всю країну криють. Наче 9-й рік війни , а треба таке просте пояснювати.
10 лютого 2015 року перед ударом Смерчами по Краматорську над ним був БПЛА, який все розвідав. Був збитий саме Буком, але через півгодини прилетіло. Наслідки ви знаєте, сподіваюсь: по авіації 2 ми24 підбиті , але своїм ходом полетіли. 2 вивезли шаланди на завод на ремонт.
airmax78 написав:Здається мені що С300 на мопеди ніхто не витрачає. Є сумніви, що стінгери на це використовують. Українці - практичні та заощадливі.
Є відео, де буками стріляють по орланах (добре, хоть не по мавіках) Ракета Бук - під 700 кг. Орлан - десь 15. "Практичні" та "заощадливі".
Я не розумію, чому вас дивують прості речі. Якщо орлан наведе арту чи рсзо на Хаймарс, це буде дешево? Якщо там стоїть бук, значить він прикриває щось важливе. Вони не всюди стоять , і не всю країну криють. Наче 9-й рік війни , а треба таке просте пояснювати.
Як вже вказав вище, якщо ракет вдосталь - нема питань. Інакше, в кінцевому результаті нам не буде чим збивати стратегічні бомбардувальники, які закидатимуть наші міста ФАБами.
Ліз Трасс оголосила про відставку з посади прем'єра Великої Британії
Ліз Трасс пішла у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії після всього 45 днів перебування на посаді.
Як пише The Guardian, Трасс стане прем'єр-міністром з найкоротшим терміном перебування на посаді в історії Великої Британії.
Оголошення, зроблене Трасс біля Даунінг-стріт, сталося після майже повного випаровування її політичного авторитету, що призвело до падінню ринків, втрати двох ключових міністрів і втрати довіри майже всіх членів парламенту.
думав що гірше за Терези Мєй не буває, але щось знов пішло не так (до того дуже швидко), от тобі і перший(в Європі) партнер
Борис Джонсон свідомо брав до уряду людину ненадійну з погани бекграундом (і поплатився за це посадою)
часто на спогаді фрагмент з книги Юліана Семенова коли впливові люди Америки питають кандидата на посаду президента США -"скажи нам зараз відверто, чи є на тебе якийсь вагомий компромат (щоб потім вже не було пізно)" "Той відповідає-тільки баби і алкоголь"-ну добре, будеш президентом