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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 жов, 2022 17:16
sashaqbl написав:
Ну по-перше, тому, що вартість знищеного шахедом майна теж може в рази перевищувати вартість ракети. По-друге, збивають тим, що є. І по третє, вартість цих ракет доволі відносна - у всіх них підходять терміни придатності, не використають сьогодні - завтра доведеться платити за утилізацію(в русні та ж історія)
Вартість шахіда в 20 тис. доларів можлива лише за умови рабської праці. Бо його розробка і військові випробування коштували дуже дорого.
ЗРК Оса при СРСР наклепали в СРСР 1200 машин, на кожній по 6 ракет, наявність 3 БК дає щонайменше 20 тис. ракет зроблених в СРСР. За 20 років виробництва могли зробити і 40 тис. ракет. Тобто тисяч 5 ракет могло лишитися в Україні досить легко.
При вичерпанні ракет до Оса може виплисти якийсь проект від КБ Луч тіпа Т381 або РК-10. Нагадаю, що Стугн без шуму та пилу зробили близько 7 тис. ракет тільки для ЗСУ, а ще були експортні поставки...
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Додано: Чет 20 жов, 2022 17:46
Очікують наступ на Запоріжжя?
"
Рекомендуємо громадянам евакуюватися до більш безпечних місць і регіонів, - пише ЗОВА з посилання на поліцію
Так, за минулу добу евакуйовано залізничним транспортом з міста Запоріжжя до міст Львів, Чоп та Ковель 1374 осіб, з них дітей 45 дітей."
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Додано: Чет 20 жов, 2022 17:50
GALeon
Cсылки будут ?
Или как обычно ...
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pesikot
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Додано: Чет 20 жов, 2022 17:58
"Мы потеряли очень много техники, это катастрофа!" Депутат Госдумы признал провал РФ в Украине
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Додано: Чет 20 жов, 2022 18:03
pesikot написав:GALeon
Cсылки будут ?
Или как обычно ...
https://t.me/zoda_gov_ua/14077
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Додано: Чет 20 жов, 2022 18:15
GALeon написав:
pesikot написав:GALeon
Cсылки будут ?
Или как обычно ...
https://t.me/zoda_gov_ua/14077
ты давай ссылку на эвакуацию
Как нет эвакуации ?
Почему нет ?
Не трынди, убогий
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