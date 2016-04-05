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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2489249024912492
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Ну по-перше, тому, що вартість знищеного шахедом майна теж може в рази перевищувати вартість ракети. По-друге, збивають тим, що є. І по третє, вартість цих ракет доволі відносна - у всіх них підходять терміни придатності, не використають сьогодні - завтра доведеться платити за утилізацію(в русні та ж історія)

Вартість шахіда в 20 тис. доларів можлива лише за умови рабської праці. Бо його розробка і військові випробування коштували дуже дорого.
ЗРК Оса при СРСР наклепали в СРСР 1200 машин, на кожній по 6 ракет, наявність 3 БК дає щонайменше 20 тис. ракет зроблених в СРСР. За 20 років виробництва могли зробити і 40 тис. ракет. Тобто тисяч 5 ракет могло лишитися в Україні досить легко.
При вичерпанні ракет до Оса може виплисти якийсь проект від КБ Луч тіпа Т381 або РК-10. Нагадаю, що Стугн без шуму та пилу зробили близько 7 тис. ракет тільки для ЗСУ, а ще були експортні поставки...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Очікують наступ на Запоріжжя?
"Рекомендуємо громадянам евакуюватися до більш безпечних місць і регіонів, - пише ЗОВА з посилання на поліцію

Так, за минулу добу евакуйовано залізничним транспортом з міста Запоріжжя до міст Львів, Чоп та Ковель 1374 осіб, з них дітей 45 дітей."
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:50

GALeon
Cсылки будут ?
Или как обычно ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы потеряли очень много техники, это катастрофа!" Депутат Госдумы признал провал РФ в Украине

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:GALeon
Cсылки будут ?
Или как обычно ...
https://t.me/zoda_gov_ua/14077
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:15

  GALeon написав:
pesikot написав:GALeon
Cсылки будут ?
Или как обычно ...
https://t.me/zoda_gov_ua/14077

ты давай ссылку на эвакуацию
Как нет эвакуации ?
Почему нет ?

Не трынди, убогий
pesikot
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  #<1 ... 2489249024912492
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