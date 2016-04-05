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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2490249124922493>
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Ну по-перше, тому, що вартість знищеного шахедом майна теж може в рази перевищувати вартість ракети. По-друге, збивають тим, що є. І по третє, вартість цих ракет доволі відносна - у всіх них підходять терміни придатності, не використають сьогодні - завтра доведеться платити за утилізацію(в русні та ж історія)

Вартість шахіда в 20 тис. доларів можлива лише за умови рабської праці. Бо його розробка і військові випробування коштували дуже дорого.
ЗРК Оса при СРСР наклепали в СРСР 1200 машин, на кожній по 6 ракет, наявність 3 БК дає щонайменше 20 тис. ракет зроблених в СРСР. За 20 років виробництва могли зробити і 40 тис. ракет. Тобто тисяч 5 ракет могло лишитися в Україні досить легко.
При вичерпанні ракет до Оса може виплисти якийсь проект від КБ Луч тіпа Т381 або РК-10. Нагадаю, що Стугн без шуму та пилу зробили близько 7 тис. ракет тільки для ЗСУ, а ще були експортні поставки...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Очікують наступ на Запоріжжя?
"Рекомендуємо громадянам евакуюватися до більш безпечних місць і регіонів, - пише ЗОВА з посилання на поліцію

Так, за минулу добу евакуйовано залізничним транспортом з міста Запоріжжя до міст Львів, Чоп та Ковель 1374 осіб, з них дітей 45 дітей."
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:50

GALeon
Cсылки будут ?
Или как обычно ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы потеряли очень много техники, это катастрофа!" Депутат Госдумы признал провал РФ в Украине

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:GALeon
Cсылки будут ?
Или как обычно ...
https://t.me/zoda_gov_ua/14077
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:15

  GALeon написав:
pesikot написав:GALeon
Cсылки будут ?
Или как обычно ...
https://t.me/zoda_gov_ua/14077

ты давай ссылку на эвакуацию
Как нет эвакуации ?
Почему нет ?

Не трынди, убогий
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:20

У шизофреников очередной приступ

https://t.me/voynareal/39558
А потом будут кричать в автобусах, что это Украина убила их мужа или сына.

Напомню кто не видел
https://t.me/black_slipper/9579
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 20 жов, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 18:48

Угроза наступления из Беларуси растет, — Генштаб ВСУ
кто тут писал ИПСО ИПСО когда я репостил генерала с этой же инфой два дня назад. Генштаб ВСУ тоже ИПСО?

viewtopic.php?p=5498017#p5498017

Вчера президент России Владимир Путин провел совещание с руководством военного и силового блоков. Во время совещания обсуждали несколько вопросов. Путин настаивает на необходимости наступления на двух дополнительных направлениях, на Киев со стороны Республики Беларусь, и на Харьков с Белгородской области.


В Беларусь завозят боеприпасы с Дальнего Востока в составах с военными

Беларускі Гаюн сообщает, что в Барановичский район прибыло 2 вагона с боеприпасами.

https://t.me/voynareal/39561
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:37

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:51

Зеленский предупредил о возможном
взрыве плотины Каховской ГЭС и призвал
направить туда международных наблюдателей

«Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн. кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон», — заявил президент Украины.

«Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию ​​без воды для охлаждения – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища», — отметил он.

В связи с этим он призвал организовать международную наблюдательную миссию на ГЭС и вернуть туда украинский персонал.
vitaliian
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