sashaqbl написав:Ну по-перше, тому, що вартість знищеного шахедом майна теж може в рази перевищувати вартість ракети. По-друге, збивають тим, що є. І по третє, вартість цих ракет доволі відносна - у всіх них підходять терміни придатності, не використають сьогодні - завтра доведеться платити за утилізацію(в русні та ж історія)
Вартість шахіда в 20 тис. доларів можлива лише за умови рабської праці. Бо його розробка і військові випробування коштували дуже дорого. ЗРК Оса при СРСР наклепали в СРСР 1200 машин, на кожній по 6 ракет, наявність 3 БК дає щонайменше 20 тис. ракет зроблених в СРСР. За 20 років виробництва могли зробити і 40 тис. ракет. Тобто тисяч 5 ракет могло лишитися в Україні досить легко. При вичерпанні ракет до Оса може виплисти якийсь проект від КБ Луч тіпа Т381 або РК-10. Нагадаю, що Стугн без шуму та пилу зробили близько 7 тис. ракет тільки для ЗСУ, а ще були експортні поставки...
Вчера президент России Владимир Путин провел совещание с руководством военного и силового блоков. Во время совещания обсуждали несколько вопросов. Путин настаивает на необходимости наступления на двух дополнительных направлениях, на Киев со стороны Республики Беларусь, и на Харьков с Белгородской области.
В Беларусь завозят боеприпасы с Дальнего Востока в составах с военными
Беларускі Гаюн сообщает, что в Барановичский район прибыло 2 вагона с боеприпасами.
Зеленский предупредил о возможном взрыве плотины Каховской ГЭС и призвал направить туда международных наблюдателей
«Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн. кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон», — заявил президент Украины.
«Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища», — отметил он.
В связи с этим он призвал организовать международную наблюдательную миссию на ГЭС и вернуть туда украинский персонал.