Загроза була усунена лише бомбардуванням місць запуску та просуванням вперед після дня D (дня початку військової операції) та відкидання німецьких військ у Франції та Бельгії за межі досяжності.

четвер, 20 жовтень 2022, 17:22Росія посилила темпи своєї кампанії із завдання ударів вглиб України, і, як зазначає Управління оборонної розвідки Великої Британії, основними засобами наступу є поставлені Іраном безпілотні літальні апарати Shahed-136 (які вони називають безпілотними літальними апаратами односторонньої атаки), передають Патріоти України.Чимало коментаторів звертають увагу на подібність цієї кампанії з кампанією Гітлера проти Лондона в 1944-1945 роках із використанням фау-зброї, і з цього можна винести декілька важливих уроків. Про це пише Девід Гамблінг, автор книги «Swarm Troopers: Як малі дрони завоюють світ», присвяченої передовим військовим технологіям загалом і роботизованим системам зокрема, в колонці для Forbes.Конструктор V-1 («Фау-1») Фріц Гослау колись працював над безпілотниками з дистанційним керуванням , і V-1 називали «роботом-бомбою» або «роботом-літаком», оскільки він літав самостійно за допомогою гіроскопа та компаса, а після запуску не потребував втручання людини.V-1 отримав прізвисько «buzzbomb» (бомба, що дзижчить) через характерний звук імпульсного реактивного двигуна, що спрацьовує п'ятдесят разів на секунду. Подібно до цього, за звук двигуна, українці називають «Шахед-136» «мопедом».Як і Люфтваффе в 1944 році, російські військово-повітряні сили не здатні завдавати ефективних ударів. Замість цього надсилається альтернативний варіант літаків — без екіпажу, і сьогодні це — Shahed-136. Як і V-1, замість того, щоб вражати військові цілі, такі атаки спричиняють жертви серед цивільного населення та ширять терор.«Напади на цивільних осіб або цивільні об’єкти є військовими злочинами, і ці атаки з використанням боєприпасів і крилатих ракет явно не спрямовані на військові об’єкти», — пояснив Марк Гарласко, колишній військовий радник США, який став слідчим з військових злочинів.У певному сенсі такий вибір цілі викликає здивування, тому що на відміну від V-1, який міг завдавати удари в межах кількох миль від заданої точки прицілювання, Shahed-136 має точність GPS і мусив би мати можливість уразити точну ціль.«Я шокований тим, що росіяни не здійснили масової атаки проти чогось дійсно важливого. Це свідчить про абсолютну відсутність російської ISR (розвідки, спостереження та рекогносцировки) або розвідувального розуміння цілей. Вони атакують цілі, які мають низьку придатність, або й зовсім непридатні з військової точки зору. Це величезна трата ресурсу», — говорить Гарласко.Однак цей підхід повністю узгоджується з попереднім підходом Росії: її балістичні та крилаті ракети, здається, знищують більше цивільних цілей, таких як житлові будинки, ніж військових. Деякі Шахед-136 можуть уражати об’єкти на кшталт електростанції під Києвом, однак це теж не військова ціль.Атаки V-1 на Лондон мали на меті послабити моральний дух британців, але завдали порівняно невеликої шкоди та відбулися надто пізно, щоб мати будь-який вплив на хід війни. Знову ж таки, Росія, схоже, звернулася до імпортних іранських безпілотників з відчаю, відтак вони не вплинуть на результат.Росіяни, як і німці у Другій світовій війні, також запускали балістичні ракети — німецькі Фау-2 тоді та російські Іскандери зараз. На відміну від них, V-1 і Shahed-136 літають низько і повільно, що робить їх відносно легкою здобиччю для перехоплення. Приблизно 60% з 6000 випущених по Лондону V-1 були збиті; близько половини з них були збиті винищувачами, ще частина — зенітною зброєю, решта загороджувальними аеростатами.Подібним чином і Україна збиває багато Шахед-136. Деякі з них збивають винищувачі, деякі — переносні ракети «земля-повітря», а деякі — мобільні зенітні гармати Gepard, поставлені Німеччиною. Чимало людей, в тому числі поліція, коли бачать дрона, стріляють по низьколітаючих безпілотниках з автоматів Калашникова. Згідно з твітом мера Києва Віталія Кличка в понеділок, українські сили збили 82%, або 23 з 28 іранських безпілотних літальних апаратів Shahed-136 Kamikaze, які налетіли на місто того дня.Лунають заклики до покращення протиповітряної оборони України для захисту від «Шахедів». Однак будь-який захист, який можна швидко поставити, ймовірно, буде ненадійним. Дрони літають низько і їх важко помітити на великій відстані. Засоби захисту, як переносні Стінгери та зенітна артилерія Гепард, мають надто малий радіус дії, щоб захистити таке місто, як Київ, відтак це вимагає значної кількості людей, та й те: деяким з них все одно вдавалося б пролетіти.Встановлення вдосконаленої багаторівневої системи протиповітряної оборони — такої, як ефективний ізраїльський «Залізний купол», займе набагато більше часу, і все одно не вирішить проблеми. Ракети-перехоплювачі Tamir компанії Iron Dome коштують до 100 тисяч доларів кожна в той час, як Shahed-136 коштує дешевше 20 тисяч. Згідно з заявою президента України Зеленського, Росія замовила у Ірану вже 2400 таких дронів і їх може бути ще більше.Шахед-136 планується запускати у великих кількостях, щоб бодай їх частина напевно могла досягти цілі. Те ж саме стосувалося і Фау-1, який був розроблений як недорога зброя — близько 30 000 доларів за одиницю в сучасному еквіваленті, тоді як ракета Фау-2 з такою ж боєголовкою була в двадцять разів дорожча і набагато складніша у виробництві.«Я пишу з південного Лондона, за кілька сотень ярдів від місця, де зброя типу «Фау» завдала величезної шкоди, і дуже добре усвідомлюю, який виклик становлять масові атаки. Хоча з часом середня кількість втрат зменшилася з однієї смерті від кожного V-1 до однієї на три V-1, незалежно від того, скільки зенітних гармат та загороджувальних аеростатів було розгорнуто, не кожну літаючу бомбу можна було збити», — пише автор.Атаки на місця запуску, центри управління та сховища можуть бути найкращим способом протистояти хвилям Шахед-136 і запобігти подальшим жертвам серед цивільного населення. Але єдиною реальною відповіддю є остаточне витіснення Росії з України та припинення війни.