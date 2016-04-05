С точки зрения его способности апеллировать к массам, российский «патриотизм» следует разделить на «наступательный» и «оборонительный».
Первый эксплуатирует мечту об империи, о «сверхдержаве». Он исходит из того, что Россия является центром притяжения для окружающих народов, о том, что она реализует некий глобальный проект, вроде «борьбы за традиционные ценности», ну и всё такое прочее. «Москва - третий Рим», короче.
«Патриотизм» второго типа не предполагает никакой экспансии вовне. В его рамках Россия - это не великое государство, а слабая, спившаяся мать, которую ты любишь и ненавидишь одновременно. И защищать ты её будешь вопреки всему. Чем больше будешь понимать, что она этой защиты недостойна, тем яростнее будешь защищать. Абсолютно иррациональная вещь, в общем.
Так вот, при том, что называются обе эти штуки одним словом - «патриотизм» - в смысле своих возможностей в части политической мобилизации это - немного разные вещи и истощение одной из них не означает автоматически паралича другой.
Да, имперский «патриотизм» сейчас окончательно добивает собственную легитимность и скоро окажется не в состоянии привлечь на свою сторону ни одного человека.
«Патриотизм» оборонительный однако своего потенциала не исчерпал, поэтому оппозиции ни в коем случае не стоит давать врагу возможность давить на эту кнопку.
Именно поэтому я и предлагаю всем людям доброй воли прекратить эксплуатировать тему «распада России». Для людей типа Пригожина - это политическое топливо. Если они и смогут взлететь, то исключительно благодаря ему.
Так зачем нам это топливо им предоставлять? Аббас Галлямов
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 20 жов, 2022 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Вооруженным силам Украины все чаще удается сбивать запущенные по территории Украины иранские ударные беспилотники Shahed-136. Процент пораженных целей растет и достиг 85%. Об этом сообщает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. https://t.me/yigal_levin/33729 @yigal_levin
Вчера президент России Владимир Путин провел совещание с руководством военного и силового блоков. Во время совещания обсуждали несколько вопросов. Путин настаивает на необходимости наступления на двух дополнительных направлениях, на Киев со стороны Республики Беларусь, и на Харьков с Белгородской области.
В Беларусь завозят боеприпасы с Дальнего Востока в составах с военными
Беларускі Гаюн сообщает, что в Барановичский район прибыло 2 вагона с боеприпасами.
Нападение на Украину со стороны Беларуси стало "чуть более вероятным", но до реальных угроз "далековато"
Об этом заявил советник ОПУ Арестович.
"Пока что эта угроза чуть более вероятная, но не вероятная", - отметил он.
По словам Арестовича, передислокация российских войск на территорию Республики продолжается.
"Есть угрозы, а есть подготовка к угрозам. Подготовка идёт по-полной. Россиян там 9 тысяч, это половинка того, чем можно угрожать. Надо 20-25, или 30 тысяч человек. На Киев припёрлось около 40, но это были совсем другие военные части и чем они закончили, все мы помним", - добавил он.
По словам Арестовича, "они копят, но мы тоже копим".
Hotab написав:Коцаби в Херсоні вже не прикриваються ... і інтенсивно все вивозять. ... Понтони працюють. Наші не нищать, можливо почнуть тоді, коли почнеться відступ.
Ось трохи почали нищити 8) Може б і більше гатили та наші цивільні бовдури заважають, які чомусь лізуть туди, де скупчення кацапів. Не вірю, що цивільних примусово тягнуть на переправу, щоб ними прикритися.
Upd. Почалося... Відчуваю, що цієї ночі засну під ранок після команди Ванька в ТГ
GALeon написав:По словам Арестовича, "они копят, но мы тоже копим
🤔 У разі наступу військ РФ з боку Білорусі в напрямку Волині бойові дії завершаться усього через 18 днів, - Арестович
"Буде приблизно 500 убитих на день. Ну, 18 днів це все протриває, якщо що. Все. Йому (Путіну – ред.) не страшно, так і нам не страшно – ось, у чому річ. Нам навіть весело десь до якоїсь степені. У крайньому випадку там люб’язна до неможливості тероборона вже потирає рученьки і чекає з нетерпінням, не кажучи вже про кадрові частини", – розповів радник ОП у розмові з Марком Фейгіним.
Арестович столько уже наобещал что даже смешно его воспринимать всерьез. До мая основные боевые действия закончатся. Ждём мая.