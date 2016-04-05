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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 жов, 2022 23:08
Официальный Вашингтон предлагает Москве условия для начала переговоров по Украине....
«И нам предлагает переговоры официальный Вашингтон. Первое условие — остановить специальную военную операцию. Второе — вывести все войска с территории Украины, читай, включая Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. И третье, начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации», — указал он.
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