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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Официальный Вашингтон предлагает Москве условия для начала переговоров по Украине....
    «И нам предлагает переговоры официальный Вашингтон. Первое условие — остановить специальную военную операцию. Второе — вывести все войска с территории Украины, читай, включая Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. И третье, начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации», — указал он.
:)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:50

Тільки на цьому тижні ЗСУ втратили чотири відносно сучасних радари від ударів дронів Ланцет
Хтось може пояснити причини цієї негативної тенденції ?
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 1749498880
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 1460446208
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 8746976258
Ukrainian
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