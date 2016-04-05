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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 жов, 2022 23:08
Официальный Вашингтон предлагает Москве условия для начала переговоров по Украине....
«И нам предлагает переговоры официальный Вашингтон. Первое условие — остановить специальную военную операцию. Второе — вывести все войска с территории Украины, читай, включая Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. И третье, начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации», — указал он.
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otg
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:50
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:32
Радари завжди страждають першими, бо світять своє місцеположення під час роботи.
Питання, де антидронні глушилки біля цих радарів?
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 21 жов, 2022 07:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:36
Ukrainian написав:
Хтось може пояснити причини цієї негативної тенденції ?
могли бути і макети , не варто відразу гнати хвилі у тазіку.
бойові дії.
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Goodman
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:50
6 прилётов по Запорожью...
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edvardd
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:01
edvardd написав:6 прилётов по Запорожью...
️Попередньо, від ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста.
Детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюєтьс, - Куртєв.
Запуск ракет по Запоріжжю був не лише з Чернігівського району, а й з передмістя Токмака - повідомляють наші джерела
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:40
Goodman написав: Ukrainian написав:
Хтось може пояснити причини цієї негативної тенденції ?
могли бути і макети , не варто відразу гнати хвилі у тазіку.
бойові дії.
Наш юкрейніан або козачок, який розносить рашиські перемоги по інету (кілька років тому був вже помічений на роботі проти держави Україна) або не виріс ще із коротеньких штанців, і думає, що втрат нема.
До чого це питання? Вмієш воювати краще - велкам. Чому ще не тут?
Маєш чим допомогти? Допомагай. Твої оці "ви там що, не вмієте воювати?" на-ки нікому не потрібні.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:02
fler написав:Ось трохи почали нищити 8) Може б і більше гатили та наші цивільні бовдури заважають, які чомусь лізуть туди, де скупчення кацапів. Не вірю, що цивільних примусово тягнуть на переправу, щоб ними прикритися.
️Є інформація щодо нічного обстрілу переправи
Поки шарій, соловйов та інші волають, що загинули "звичайні люди", ми уточнюємо: людей вночі там не було.
Там були робітники "військової адміністрації" окупантів та пропагандони з раші та місцевого телеканалу, які тікали
а пропагандисти - не люди, а військові злочинці!
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