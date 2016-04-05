Официальный Вашингтон предлагает Москве условия для начала переговоров по Украине....
«И нам предлагает переговоры официальный Вашингтон. Первое условие — остановить специальную военную операцию. Второе — вывести все войска с территории Украины, читай, включая Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. И третье, начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации», — указал он.
Ukrainian написав:Хтось може пояснити причини цієї негативної тенденції ?
могли бути і макети , не варто відразу гнати хвилі у тазіку. бойові дії.
Наш юкрейніан або козачок, який розносить рашиські перемоги по інету (кілька років тому був вже помічений на роботі проти держави Україна) або не виріс ще із коротеньких штанців, і думає, що втрат нема. До чого це питання? Вмієш воювати краще - велкам. Чому ще не тут? Маєш чим допомогти? Допомагай. Твої оці "ви там що, не вмієте воювати?" на-ки нікому не потрібні.
fler написав:Ось трохи почали нищити 8) Може б і більше гатили та наші цивільні бовдури заважають, які чомусь лізуть туди, де скупчення кацапів. Не вірю, що цивільних примусово тягнуть на переправу, щоб ними прикритися.
️Є інформація щодо нічного обстрілу переправи
Поки шарій, соловйов та інші волають, що загинули "звичайні люди", ми уточнюємо: людей вночі там не було.
Там були робітники "військової адміністрації" окупантів та пропагандони з раші та місцевого телеканалу, які тікали а пропагандисти - не люди, а військові злочинці!
otg написав:Официальный Вашингтон предлагает Москве условия для начала переговоров по Украине....
«И нам предлагает переговоры официальный Вашингтон. Первое условие — остановить специальную военную операцию. Второе — вывести все войска с территории Украины, читай, включая Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. И третье, начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации», — указал он.
Брэд. Навіть варіант повернення до лінії 24.02 з подальшим замороженням і без усяких репарацій не буде прийнятий орками, тому що по факту це означає поразку РФ. Але навіть такий варіант не буде прийнятий Україною, тому що це також означатиме і поразку України. Коротше - варіантів "мирного вирішення конфлікту" на сьогодні немає.