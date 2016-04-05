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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 24932494249524962497>
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Официальный Вашингтон предлагает Москве условия для начала переговоров по Украине....
    «И нам предлагает переговоры официальный Вашингтон. Первое условие — остановить специальную военную операцию. Второе — вывести все войска с территории Украины, читай, включая Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. И третье, начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации», — указал он.
:)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:50

Тільки на цьому тижні ЗСУ втратили чотири відносно сучасних радари від ударів дронів Ланцет
Хтось може пояснити причини цієї негативної тенденції ?
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 1749498880
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 1460446208
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 8746976258
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:32

  Ukrainian написав:Тільки на цьому тижні ЗСУ втратили чотири відносно сучасних радари від ударів дронів Ланцет
Хтось може пояснити причини цієї негативної тенденції ?
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 1749498880
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 1460446208
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 8746976258

Радари завжди страждають першими, бо світять своє місцеположення під час роботи.
Питання, де антидронні глушилки біля цих радарів?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 21 жов, 2022 07:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Хтось може пояснити причини цієї негативної тенденції ?
могли бути і макети , не варто відразу гнати хвилі у тазіку.
бойові дії.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:50

6 прилётов по Запорожью...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:6 прилётов по Запорожью...
️Попередньо, від ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста.

Детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюєтьс, - Куртєв.

Запуск ракет по Запоріжжю був не лише з Чернігівського району, а й з передмістя Токмака - повідомляють наші джерела
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GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:40

  Goodman написав:
  Ukrainian написав:Хтось може пояснити причини цієї негативної тенденції ?
могли бути і макети , не варто відразу гнати хвилі у тазіку.
бойові дії.

Наш юкрейніан або козачок, який розносить рашиські перемоги по інету (кілька років тому був вже помічений на роботі проти держави Україна) або не виріс ще із коротеньких штанців, і думає, що втрат нема.
До чого це питання? Вмієш воювати краще - велкам. Чому ще не тут?
Маєш чим допомогти? Допомагай. Твої оці "ви там що, не вмієте воювати?" на-ки нікому не потрібні.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:Ось трохи почали нищити 8) Може б і більше гатили та наші цивільні бовдури заважають, які чомусь лізуть туди, де скупчення кацапів. Не вірю, що цивільних примусово тягнуть на переправу, щоб ними прикритися.


️Є інформація щодо нічного обстрілу переправи

Поки шарій, соловйов та інші волають, що загинули "звичайні люди", ми уточнюємо: людей вночі там не було.

Там були робітники "військової адміністрації" окупантів та пропагандони з раші та місцевого телеканалу, які тікали а пропагандисти - не люди, а військові злочинці!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:21

За оцінками американської розвідки, у наступні шість тижнів, доки не погіршиться погода, українські військові можуть просунутися на Донбасі та потенційно повернути Херсон. Однак Росію це не стримає.https://www.nytimes.com/2022/10/20/us/p ... e-war.html

Арестовича нагадує. "Еще 2-3 недели"(с)
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:45

  otg написав:Официальный Вашингтон предлагает Москве условия для начала переговоров по Украине....
    «И нам предлагает переговоры официальный Вашингтон. Первое условие — остановить специальную военную операцию. Второе — вывести все войска с территории Украины, читай, включая Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. И третье, начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации», — указал он.
:)

Брэд.
Навіть варіант повернення до лінії 24.02 з подальшим замороженням і без усяких репарацій не буде прийнятий орками, тому що по факту це означає поразку РФ.
Але навіть такий варіант не буде прийнятий Україною, тому що це також означатиме і поразку України.
Коротше - варіантів "мирного вирішення конфлікту" на сьогодні немає.
andrijk777
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