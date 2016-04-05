RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2494249524962497>
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Сенат США подали законпроект про спрощену закупівлю величезної кількості техніки й БК наступного року у звязку з війною в Україні:
- 1000 гаубиць М777
- 750 тис. 155 мм активно-реактивних снарядів підвищеної точності XM1128 та XM1123
- 30 тис. ракет повітря-земля AGM-114 Hellfire
- 30 тис. ракет повітря-земля AGM-179 JAGM - ці ракети новіші, але нам не постачались
- 700 M142 Himars
- 100 тис. ракет GMLRS
- 6000 MGM-140 ATACMS
- 1000 протикорабельних ракет HARPOON
- 800 ракет NSM(повітря-повітря та земля-повітря)
- 10 тис. ракет MSE(земля-повітря)
- 20 тис. ракет AIM-120(земля-повітря та повітря-повітря)
- 20 тис. FIM-92 Stinger
- 25 тис. ракет для FGM-148 Javelin
https://www.defensenews.com/congress/2022/10/17/lawmakers-seek-emergency-powers-for-pentagons-ukraine-war-contracting/
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 608
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:12

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Тільки на цьому тижні ЗСУ втратили чотири відносно сучасних радари від ударів дронів Ланцет
Хтось може пояснити причини цієї негативної тенденції ?
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 1749498880
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 1460446208
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 8746976258

Радари завжди страждають першими, бо світять своє місцеположення під час роботи.
Питання, де антидронні глушилки біля цих радарів?

Как сказал форумчанин, начали размещать слишком близко к передку, иначе невозможно объяснить. У ланцета есть предельная дальность полета,или нам заходят в тыл и оттуда запускают. +Иранским гвном прощупали всю систему ПВО
Востаннє редагувалось hume в П'ят 21 жов, 2022 10:12, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 8714
З нами з: 27.12.12
Подякував: 924 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:12

  vitaliian написав:
Угроза наступления из Беларуси растет, — Генштаб ВСУ
кто тут писал ИПСО ИПСО когда я репостил генерала с этой же инфой два дня назад. Генштаб ВСУ тоже ИПСО?

Ще свіжий аналіз на цю тему:
https://www.youtube.com/watch?v=gmrqstRs4Zw
Невже полізуть на прибалтів та Польщу?
Ще Климовский вказав, що дрони-камікадзе теоретично могут нести всі види зброї - це вже зовсім погано.
Archivarius
 
Повідомлень: 16
З нами з: 28.02.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:19

  sashaqbl написав:У Сенат США подали законпроект про спрощену закупівлю величезної кількості техніки й БК наступного року у звязку з війною в Україні:
- 1000 гаубиць М777
- 750 тис. 155 мм активно-реактивних снарядів підвищеної точності XM1128 та XM1123
- 30 тис. ракет повітря-земля AGM-114 Hellfire
- 30 тис. ракет повітря-земля AGM-179 JAGM - ці ракети новіші, але нам не постачались
- 700 M142 Himars
- 100 тис. ракет GMLRS
- 6000 MGM-140 ATACMS
- 1000 протикорабельних ракет HARPOON
- 800 ракет NSM(повітря-повітря та земля-повітря)
- 10 тис. ракет MSE(земля-повітря)
- 20 тис. ракет AIM-120(земля-повітря та повітря-повітря)
- 20 тис. FIM-92 Stinger
- 25 тис. ракет для FGM-148 Javelin
https://www.defensenews.com/congress/2022/10/17/lawmakers-seek-emergency-powers-for-pentagons-ukraine-war-contracting/

:D :D :D
Всього нам дали 20 штук - тобто 2 в місяць.
А планують - 60 в місяць!
Надто добре щоб це було правдою.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4158
З нами з: 11.11.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:20

  andrijk777 написав:Коротше - варіантів "мирного вирішення конфлікту" на сьогодні немає.


Є. Розпад рф і трансфер влади.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3311
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:22

Щодо повторного нападу з Білорусі - британці вважають це малоймовірним, що б там не писали всякі "генерали".
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1583331363654348800
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 608
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Всього нам дали 20 штук - тобто 2 в місяць.
А планують - 60 в місяць!
Надто добре щоб це було правдою.

Невідомо, що з цього для нас, а що для себе. Це плани по виробництку.
Javelin'ів нам дали дофіга. Тут мене більше зацікавило питання ракет. 100 тис. - це на порядок більше, ніж виготовляли досі.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 608
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:27

  fler написав:
  andrijk777 написав:Коротше - варіантів "мирного вирішення конфлікту" на сьогодні немає.


Є. Розпад рф і трансфер влади.

на сьогодні
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4158
З нами з: 11.11.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:31

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Всього нам дали 20 штук - тобто 2 в місяць.
А планують - 60 в місяць!
Надто добре щоб це було правдою.

Невідомо, що з цього для нас, а що для себе. Це плани по виробництку.
Javelin'ів нам дали дофіга. Тут мене більше зацікавило питання ракет. 100 тис. - це на порядок більше, ніж виготовляли досі.

ааа, це "для себе". Тоді зрозуміло. А до чого тоді тут Україна?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4158
З нами з: 11.11.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:38

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Всього нам дали 20 штук - тобто 2 в місяць.
А планують - 60 в місяць!
Надто добре щоб це було правдою.

Невідомо, що з цього для нас, а що для себе. Це плани по виробництку.
Javelin'ів нам дали дофіга. Тут мене більше зацікавило питання ракет. 100 тис. - це на порядок більше, ніж виготовляли досі.

ааа, це "для себе". Тоді зрозуміло. А до чого тоді тут Україна?


Щоб заплутати кацапських агентів та посіяти паніку на рф :twisted:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3311
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2494249524962497>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 105273
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 468048
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4033
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (982)
21.10.2022 11:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.