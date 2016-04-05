Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:01
У Сенат США подали законпроект про спрощену закупівлю величезної кількості техніки й БК наступного року у звязку з війною в Україні:
- 1000 гаубиць М777
- 750 тис. 155 мм активно-реактивних снарядів підвищеної точності XM1128 та XM1123
- 30 тис. ракет повітря-земля AGM-114 Hellfire
- 30 тис. ракет повітря-земля AGM-179 JAGM - ці ракети новіші, але нам не постачались
- 700 M142 Himars
- 100 тис. ракет GMLRS
- 6000 MGM-140 ATACMS
- 1000 протикорабельних ракет HARPOON
- 800 ракет NSM(повітря-повітря та земля-повітря)
- 10 тис. ракет MSE(земля-повітря)
- 20 тис. ракет AIM-120(земля-повітря та повітря-повітря)
- 20 тис. FIM-92 Stinger
- 25 тис. ракет для FGM-148 Javelin
https://www.defensenews.com/congress/2022/10/17/lawmakers-seek-emergency-powers-for-pentagons-ukraine-war-contracting/
sashaqbl
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:12
Schmit написав:
Радари завжди страждають першими, бо світять своє місцеположення під час роботи.
Питання, де антидронні глушилки біля цих радарів?
Как сказал форумчанин, начали размещать слишком близко к передку, иначе невозможно объяснить. У ланцета есть предельная дальность полета,или нам заходят в тыл и оттуда запускают. +Иранским гвном прощупали всю систему ПВО
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hume
в П'ят 21 жов, 2022 10:12, всього редагувалось 1 раз.
hume
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:12
vitaliian написав:
Угроза наступления из Беларуси растет, — Генштаб ВСУ
кто тут писал ИПСО ИПСО когда я репостил генерала с этой же инфой два дня назад. Генштаб ВСУ тоже ИПСО?
Ще свіжий аналіз на цю тему:
https://www.youtube.com/watch?v=gmrqstRs4Zw
Невже полізуть на прибалтів та Польщу?
Ще Климовский вказав, що дрони-камікадзе теоретично могут нести всі види зброї - це вже зовсім погано.
Archivarius
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:19
sashaqbl написав:
У Сенат США подали законпроект про спрощену закупівлю величезної кількості техніки й БК наступного року у звязку з війною в Україні:
- 1000 гаубиць М777
- 750 тис. 155 мм активно-реактивних снарядів підвищеної точності XM1128 та XM1123
- 30 тис. ракет повітря-земля AGM-114 Hellfire
- 30 тис. ракет повітря-земля AGM-179 JAGM - ці ракети новіші, але нам не постачались
-
700 M142 Himars
- 100 тис. ракет GMLRS
- 6000 MGM-140 ATACMS
- 1000 протикорабельних ракет HARPOON
- 800 ракет NSM(повітря-повітря та земля-повітря)
- 10 тис. ракет MSE(земля-повітря)
- 20 тис. ракет AIM-120(земля-повітря та повітря-повітря)
- 20 тис. FIM-92 Stinger
- 25 тис. ракет для FGM-148 Javelin
https://www.defensenews.com/congress/2022/10/17/lawmakers-seek-emergency-powers-for-pentagons-ukraine-war-contracting/
Всього нам дали 20 штук - тобто 2 в місяць.
А планують - 60 в місяць!
Надто добре щоб це було правдою.
andrijk777
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:20
andrijk777 написав:
Коротше - варіантів "мирного вирішення конфлікту" на сьогодні немає.
Є. Розпад рф і трансфер влади.
fler
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:22
Щодо повторного нападу з Білорусі - британці вважають це малоймовірним, що б там не писали всякі "генерали".
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1583331363654348800
sashaqbl
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:26
andrijk777 написав:
Всього нам дали 20 штук - тобто 2 в місяць.
А планують - 60 в місяць!
Надто добре щоб це було правдою.
Невідомо, що з цього для нас, а що для себе. Це плани по виробництку.
Javelin'ів нам дали дофіга. Тут мене більше зацікавило питання ракет. 100 тис. - це на порядок більше, ніж виготовляли досі.
sashaqbl
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:31
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Всього нам дали 20 штук - тобто 2 в місяць.
А планують - 60 в місяць!
Надто добре щоб це було правдою.
Невідомо, що з цього для нас, а що для себе. Це плани по виробництку.
Javelin'ів нам дали дофіга. Тут мене більше зацікавило питання ракет. 100 тис. - це на порядок більше, ніж виготовляли досі.
ааа, це "для себе". Тоді зрозуміло. А до чого тоді тут Україна?
andrijk777
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:38
andrijk777 написав: sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Всього нам дали 20 штук - тобто 2 в місяць.
А планують - 60 в місяць!
Надто добре щоб це було правдою.
Невідомо, що з цього для нас, а що для себе. Це плани по виробництку.
Javelin'ів нам дали дофіга. Тут мене більше зацікавило питання ракет. 100 тис. - це на порядок більше, ніж виготовляли досі.
ааа, це "для себе". Тоді зрозуміло.
А до чого тоді тут Україна?
Щоб заплутати кацапських агентів та посіяти паніку на рф
fler
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