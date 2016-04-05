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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2494249524962497
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:40

  sashaqbl написав:Щодо повторного нападу з Білорусі - британці вважають це малоймовірним, що б там не писали всякі "генерали".
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1583331363654348800

Фактор "внєзапності" як в лютому відпадає. Їх чекають з привітаннями спеціально навчені люди.
А от калідор через Сувалки... РФ же воює з НАТО а не з Україною.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:ааа, це "для себе". Тоді зрозуміло. А до чого тоді тут Україна?

Та до того, що це, як мінімум, сильно збільшує їхні можливості поставок в Україну.
По GMLRS - на порядок.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:44

  andrijk777 написав:Брэд.
Навіть варіант повернення до лінії 24.02 з подальшим замороженням і без усяких репарацій не буде прийнятий орками, тому що по факту це означає поразку РФ.
Але навіть такий варіант не буде прийнятий Україною, тому що це також означатиме і поразку України.
Коротше - варіантів "мирного вирішення конфлікту" на сьогодні немає.
На сколько я понимаю рашисты ищут переговоров с штатами. Вот США и выдвинула им такие условия. А чем нас это не устроит? Тем более речь идет не про результат переговоров, а про условия для переговоров. Т.е. они полностью выводят войска со всех наших территорий и только тогда можно об чем то говорить.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:45

  andrijk777 написав:
  fler написав:
  andrijk777 написав:Коротше - варіантів "мирного вирішення конфлікту" на сьогодні немає.


Є. Розпад рф і трансфер влади.

на сьогодні


Всі передумови для цього вже створені і навіть не вчора.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:53

  fler написав:
Всі передумови для цього вже створені і навіть не вчора.
Не выдавайте желаемое за действительность и не повторяйте то что как попугаи повторяют все. Пока действительно ни каких предпосылок к этому нет. Немного внесли разброд в их стан, но не более.
otg
 
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