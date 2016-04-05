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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:40
Фактор "внєзапності" як в лютому відпадає. Їх чекають з привітаннями спеціально навчені люди.
А от калідор через Сувалки... РФ же воює з НАТО а не з Україною.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:43
andrijk777 написав:
ааа, це "для себе". Тоді зрозуміло. А до чого тоді тут Україна?
Та до того, що це, як мінімум, сильно збільшує їхні можливості поставок в Україну.
По GMLRS - на порядок.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:44
andrijk777 написав:
Брэд.
Навіть варіант повернення до лінії 24.02 з подальшим замороженням і без усяких репарацій не буде прийнятий орками
, тому що по факту це означає поразку РФ.
Але навіть такий варіант не буде прийнятий Україною, тому що це також означатиме і поразку України.
Коротше - варіантів "мирного вирішення конфлікту" на сьогодні немає.
На сколько я понимаю рашисты ищут переговоров с штатами. Вот США и выдвинула им такие условия. А чем нас это не устроит? Тем более речь идет не про результат переговоров, а про условия для переговоров. Т.е. они полностью выводят войска со всех наших территорий и только тогда можно об чем то говорить.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:45
andrijk777 написав:
на сьогодні
fler написав: andrijk777 написав:
Коротше - варіантів "мирного вирішення конфлікту" на сьогодні немає.
Є. Розпад рф і трансфер влади.
Всі передумови
для цього вже створені
і навіть не вчора.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:53
fler написав:
Всі передумови
для цього вже створені
і навіть не вчора.
Не выдавайте желаемое за действительность и не повторяйте то что как попугаи повторяют все. Пока действительно ни каких предпосылок к этому нет. Немного внесли разброд в их стан, но не более.
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