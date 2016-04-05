andrijk777 написав:Брэд. Навіть варіант повернення до лінії 24.02 з подальшим замороженням і без усяких репарацій не буде прийнятий орками, тому що по факту це означає поразку РФ. Але навіть такий варіант не буде прийнятий Україною, тому що це також означатиме і поразку України. Коротше - варіантів "мирного вирішення конфлікту" на сьогодні немає.
На сколько я понимаю рашисты ищут переговоров с штатами. Вот США и выдвинула им такие условия. А чем нас это не устроит? Тем более речь идет не про результат переговоров, а про условия для переговоров. Т.е. они полностью выводят войска со всех наших территорий и только тогда можно об чем то говорить.
fler написав: Всі передумови для цього вже створені і навіть не вчора.
На РФ власть в руках того человека, который управляет армией и другими силовиками, а они финансируется продажей нефти и газа.
Поэтому стала возможна диктатура, потому что источников финансирования - минимум и их легко приватизировать.
Как только кто то захочет отделиться, им устроят Беслан с тысячами жертв мирного населения. Цена человеческой жизни на РФ - ноль. Их солдаты готовы стрелять в женщин и детей. Есть много видеодоказательств этому.
Предлагаю принять во внимание, что существенное изменение внешних условий изменит и ход военных действий. Поэтому, люди дают прогноз на относительно небольшой срок и в относительно нешироком диапазоне условий.