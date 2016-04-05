Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:22

Орки готовятся уйти из Херсона (с правого берега??). Иначе чем объяснить, что они в ускоренном темпе строят укрепления, устанавливается арта, в т.ч. гаубицы (инфа от тех, кто лично видел), перед Крымом у Чаплинки (76 км по прямой до Херсона и 50 км до Новой Каховки) - дорога на Армянск, Красноперекопск, и у Новотроицка (135 км по прямой до Херсона и 90 км до Новой Каховки) - дорога через Чонгар на Джанкой.



Да и в моем поселке, где на конец сентября их вообще не было ни одного, сейчас порядка 1200 орков, и не все из них чмобики. ФСБшники ходят с ВАЛами, остальные с АК разной модификации (от АК74 до АК-12), Абаканами.