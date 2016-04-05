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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2495249624972498
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:22

Орки готовятся уйти из Херсона (с правого берега??). Иначе чем объяснить, что они в ускоренном темпе строят укрепления, устанавливается арта, в т.ч. гаубицы (инфа от тех, кто лично видел), перед Крымом у Чаплинки (76 км по прямой до Херсона и 50 км до Новой Каховки) - дорога на Армянск, Красноперекопск, и у Новотроицка (135 км по прямой до Херсона и 90 км до Новой Каховки) - дорога через Чонгар на Джанкой.

Да и в моем поселке, где на конец сентября их вообще не было ни одного, сейчас порядка 1200 орков, и не все из них чмобики. ФСБшники ходят с ВАЛами, остальные с АК разной модификации (от АК74 до АК-12), Абаканами.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:28

  fler написав:
  otg написав:
  fler написав:
Всі передумови для цього вже створені і навіть не вчора.
Не выдавайте желаемое за действительность и не повторяйте то что как попугаи повторяют все. Пока действительно ни каких предпосылок к этому нет. Немного внесли разброд в их стан, но не более.


Соромлюся запитати, ви на кого працюєте (з вашою москальською мовою) :roll:

вместо перехода на личности, проясните нам, как это получается: "все предпосылки созданы", а процесс не идёт.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Протиповітряна оборона України: детально
https://youtu.be/Q6WlQABqf8g
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:49

  fler написав:
Соромлюся запитати, ви на кого працюєте (з вашою москальською мовою) :roll:
А Ви на кого працювали до того як перешли на українську? Я все життя в побуті спілкуюсь українською, чому Ви тільки зараз на неї перешли?
  fler написав:Ще один. Тобто сіяти паніку на рф не потрібно, так?
Інформаційна війна. Не чули, нє?
Вы уверены что написав это, здесь на форуме, посеете панику в России? :) Вам самой не смешно?
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:00

  vitaliian написав:
Зеленский предупредил о возможном
взрыве плотины Каховской ГЭС и призвал
направить туда международных наблюдателей

«Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн. кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон», — заявил президент Украины.

«Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию ​​без воды для охлаждения – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища», — отметил он.

В связи с этим он призвал организовать международную наблюдательную миссию на ГЭС и вернуть туда украинский персонал.

Это довольно странная история. Во-первых, левый берег Днепра существенно ниже правого, то есть, наступающие части ВСУ получат проблем явно меньше, чем укрепрайоны рф на левом берегу (а там явно должны быть и укрепления второй линии, и базы снабжения и прочее хозяйство).
Во-вторых, днепровская вода поступает в СКК именно благодаря относительно высокому уровню воды в районе Каховской дамбы. Прорыв дамбы - это понижение уровня воды, невозможность её подачи в канал и дальше в Крым.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:05

  yanyura написав:Орки готовятся уйти из Херсона (с правого берега??). Иначе чем объяснить, что они в ускоренном темпе строят укрепления, устанавливается арта, в т.ч. гаубицы (инфа от тех, кто лично видел), перед Крымом у Чаплинки (76 км по прямой до Херсона и 50 км до Новой Каховки) - дорога на Армянск, Красноперекопск, и у Новотроицка (135 км по прямой до Херсона и 90 км до Новой Каховки) - дорога через Чонгар на Джанкой.

Да и в моем поселке, где на конец сентября их вообще не было ни одного, сейчас порядка 1200 орков, и не все из них чмобики. ФСБшники ходят с ВАЛами, остальные с АК разной модификации (от АК74 до АК-12), Абаканами.

Вряд ли то связано с вероятным отходом из Херсона: проблематично форсировать Днепр такими силами, чтобы быстро выйти к перешейку.
Намного вероятнее, что русские готовятся к наступлению по левому берегу, от Запорожья.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:07

  juristkostya написав:Это довольно странная история. Во-первых, левый берег Днепра существенно ниже правого, то есть, наступающие части ВСУ получат проблем явно меньше, чем укрепрайоны рф на левом берегу (а там явно должны быть и укрепления второй линии, и базы снабжения и прочее хозяйство).
Во-вторых, днепровская вода поступает в СКК именно благодаря относительно высокому уровню воды в районе Каховской дамбы. Прорыв дамбы - это понижение уровня воды, невозможность её подачи в канал и дальше в Крым.
Скорее всего, минирование на случай широкомасштабного наступления ВСУ. Так что все вполне логично.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:11

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
Зеленский предупредил о возможном
взрыве плотины Каховской ГЭС и призвал
направить туда международных наблюдателей

«Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн. кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон», — заявил президент Украины.

«Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию ​​без воды для охлаждения – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища», — отметил он.

В связи с этим он призвал организовать международную наблюдательную миссию на ГЭС и вернуть туда украинский персонал.

Это довольно странная история. Во-первых, левый берег Днепра существенно ниже правого, то есть, наступающие части ВСУ получат проблем явно меньше, чем укрепрайоны рф на левом берегу (а там явно должны быть и укрепления второй линии, и базы снабжения и прочее хозяйство).
Во-вторых, днепровская вода поступает в СКК именно благодаря относительно высокому уровню воды в районе Каховской дамбы. Прорыв дамбы - это понижение уровня воды, невозможность её подачи в канал и дальше в Крым.

Умом Россию не понять
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:12

  juristkostya написав:
  yanyura написав:Орки готовятся уйти из Херсона (с правого берега??). Иначе чем объяснить, что они в ускоренном темпе строят укрепления, устанавливается арта, в т.ч. гаубицы (инфа от тех, кто лично видел), перед Крымом у Чаплинки (76 км по прямой до Херсона и 50 км до Новой Каховки) - дорога на Армянск, Красноперекопск, и у Новотроицка (135 км по прямой до Херсона и 90 км до Новой Каховки) - дорога через Чонгар на Джанкой.

Да и в моем поселке, где на конец сентября их вообще не было ни одного, сейчас порядка 1200 орков, и не все из них чмобики. ФСБшники ходят с ВАЛами, остальные с АК разной модификации (от АК74 до АК-12), Абаканами.

Вряд ли то связано с вероятным отходом из Херсона: проблематично форсировать Днепр такими силами, чтобы быстро выйти к перешейку.
Намного вероятнее, что русские готовятся к наступлению по левому берегу, от Запорожья.

Логічно було би розгорнути наступа на Мелітополь і розрізати фронт пополам.
А тим часом Херсон брати на ізмор.
flyman
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  #<1 ... 2495249624972498
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