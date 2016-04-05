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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2496249724982499>
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:49

  fler написав:
Соромлюся запитати, ви на кого працюєте (з вашою москальською мовою) :roll:
А Ви на кого працювали до того як перешли на українську? Я все життя в побуті спілкуюсь українською, чому Ви тільки зараз на неї перешли?
  fler написав:Ще один. Тобто сіяти паніку на рф не потрібно, так?
Інформаційна війна. Не чули, нє?
Вы уверены что написав это, здесь на форуме, посеете панику в России? :) Вам самой не смешно?
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:00

  vitaliian написав:
Зеленский предупредил о возможном
взрыве плотины Каховской ГЭС и призвал
направить туда международных наблюдателей

«Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн. кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон», — заявил президент Украины.

«Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию ​​без воды для охлаждения – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища», — отметил он.

В связи с этим он призвал организовать международную наблюдательную миссию на ГЭС и вернуть туда украинский персонал.

Это довольно странная история. Во-первых, левый берег Днепра существенно ниже правого, то есть, наступающие части ВСУ получат проблем явно меньше, чем укрепрайоны рф на левом берегу (а там явно должны быть и укрепления второй линии, и базы снабжения и прочее хозяйство).
Во-вторых, днепровская вода поступает в СКК именно благодаря относительно высокому уровню воды в районе Каховской дамбы. Прорыв дамбы - это понижение уровня воды, невозможность её подачи в канал и дальше в Крым.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:05

  yanyura написав:Орки готовятся уйти из Херсона (с правого берега??). Иначе чем объяснить, что они в ускоренном темпе строят укрепления, устанавливается арта, в т.ч. гаубицы (инфа от тех, кто лично видел), перед Крымом у Чаплинки (76 км по прямой до Херсона и 50 км до Новой Каховки) - дорога на Армянск, Красноперекопск, и у Новотроицка (135 км по прямой до Херсона и 90 км до Новой Каховки) - дорога через Чонгар на Джанкой.

Да и в моем поселке, где на конец сентября их вообще не было ни одного, сейчас порядка 1200 орков, и не все из них чмобики. ФСБшники ходят с ВАЛами, остальные с АК разной модификации (от АК74 до АК-12), Абаканами.

Вряд ли то связано с вероятным отходом из Херсона: проблематично форсировать Днепр такими силами, чтобы быстро выйти к перешейку.
Намного вероятнее, что русские готовятся к наступлению по левому берегу, от Запорожья.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:07

  juristkostya написав:Это довольно странная история. Во-первых, левый берег Днепра существенно ниже правого, то есть, наступающие части ВСУ получат проблем явно меньше, чем укрепрайоны рф на левом берегу (а там явно должны быть и укрепления второй линии, и базы снабжения и прочее хозяйство).
Во-вторых, днепровская вода поступает в СКК именно благодаря относительно высокому уровню воды в районе Каховской дамбы. Прорыв дамбы - это понижение уровня воды, невозможность её подачи в канал и дальше в Крым.
Скорее всего, минирование на случай широкомасштабного наступления ВСУ. Так что все вполне логично.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:11

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
Зеленский предупредил о возможном
взрыве плотины Каховской ГЭС и призвал
направить туда международных наблюдателей

«Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн. кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон», — заявил президент Украины.

«Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию ​​без воды для охлаждения – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища», — отметил он.

В связи с этим он призвал организовать международную наблюдательную миссию на ГЭС и вернуть туда украинский персонал.

Это довольно странная история. Во-первых, левый берег Днепра существенно ниже правого, то есть, наступающие части ВСУ получат проблем явно меньше, чем укрепрайоны рф на левом берегу (а там явно должны быть и укрепления второй линии, и базы снабжения и прочее хозяйство).
Во-вторых, днепровская вода поступает в СКК именно благодаря относительно высокому уровню воды в районе Каховской дамбы. Прорыв дамбы - это понижение уровня воды, невозможность её подачи в канал и дальше в Крым.

Умом Россию не понять
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:12

  juristkostya написав:
  yanyura написав:Орки готовятся уйти из Херсона (с правого берега??). Иначе чем объяснить, что они в ускоренном темпе строят укрепления, устанавливается арта, в т.ч. гаубицы (инфа от тех, кто лично видел), перед Крымом у Чаплинки (76 км по прямой до Херсона и 50 км до Новой Каховки) - дорога на Армянск, Красноперекопск, и у Новотроицка (135 км по прямой до Херсона и 90 км до Новой Каховки) - дорога через Чонгар на Джанкой.

Да и в моем поселке, где на конец сентября их вообще не было ни одного, сейчас порядка 1200 орков, и не все из них чмобики. ФСБшники ходят с ВАЛами, остальные с АК разной модификации (от АК74 до АК-12), Абаканами.

Вряд ли то связано с вероятным отходом из Херсона: проблематично форсировать Днепр такими силами, чтобы быстро выйти к перешейку.
Намного вероятнее, что русские готовятся к наступлению по левому берегу, от Запорожья.

Логічно було би розгорнути наступа на Мелітополь і розрізати фронт пополам.
А тим часом Херсон брати на ізмор.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:50

Очередной привет от мобиков

https://t.me/sotaproject/48451
Предупреждаю канал вражеский, что это постановочное видео наших спецслужб или ипсо писать не нужно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:53

  otg написав:
  fler написав:Соромлюся запитати, ви на кого працюєте (з вашою москальською мовою) :roll:
Я все життя в побуті спілкуюсь українською...


Але на форумі чомусь пишете російською, особливо під час війни, коли бачимо масовий перехід на солов'їну :roll: Яка ж у вас мотивація, якщо не допомога ворогу?

  otg написав:
  fler написав:Ще один. Тобто сіяти паніку на рф не потрібно, так?
Інформаційна війна. Не чули, нє?
Вы уверены что написав это, здесь на форуме, посеете панику в России? :) Вам самой не смешно?


Дурнем прикидаєтесь, типу не розумієте, як це працює? росія з великої літери, і бачу, що "Панікі нєт" :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:54

  fler написав:Ще один. Тобто сіяти паніку на рф не потрібно, так?
Інформаційна війна. Не чули, нє?

Ну не перебільшуйте значення цього форуму і цієї гілки зокрема.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:57

  fler написав:Але на форумі чомусь пишете російською
мне конечно все равно, но вы сами тут недавно писали по русски, а теперь пинаете за это форумчан.
  fler написав:
И... ? Где логическое завершение этой светлой мысли? Что же пошло не так и почему "сдача" не удалась? :evil:

ПС. Как надоел уже этот срач про "если бы да кабы"..

Как минимум некрасиво. Как максимум шизотипическое расстройство личности - когда одно полушарие "не помнит" что делало другое.
vitaliian
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