Зеленский предупредил о возможном взрыве плотины Каховской ГЭС и призвал направить туда международных наблюдателей
«Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн. кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон», — заявил президент Украины.
«Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища», — отметил он.
В связи с этим он призвал организовать международную наблюдательную миссию на ГЭС и вернуть туда украинский персонал.
Это довольно странная история. Во-первых, левый берег Днепра существенно ниже правого, то есть, наступающие части ВСУ получат проблем явно меньше, чем укрепрайоны рф на левом берегу (а там явно должны быть и укрепления второй линии, и базы снабжения и прочее хозяйство). Во-вторых, днепровская вода поступает в СКК именно благодаря относительно высокому уровню воды в районе Каховской дамбы. Прорыв дамбы - это понижение уровня воды, невозможность её подачи в канал и дальше в Крым.
yanyura написав:Орки готовятся уйти из Херсона (с правого берега??). Иначе чем объяснить, что они в ускоренном темпе строят укрепления, устанавливается арта, в т.ч. гаубицы (инфа от тех, кто лично видел), перед Крымом у Чаплинки (76 км по прямой до Херсона и 50 км до Новой Каховки) - дорога на Армянск, Красноперекопск, и у Новотроицка (135 км по прямой до Херсона и 90 км до Новой Каховки) - дорога через Чонгар на Джанкой.
Да и в моем поселке, где на конец сентября их вообще не было ни одного, сейчас порядка 1200 орков, и не все из них чмобики. ФСБшники ходят с ВАЛами, остальные с АК разной модификации (от АК74 до АК-12), Абаканами.
Вряд ли то связано с вероятным отходом из Херсона: проблематично форсировать Днепр такими силами, чтобы быстро выйти к перешейку. Намного вероятнее, что русские готовятся к наступлению по левому берегу, от Запорожья.
juristkostya написав:Это довольно странная история. Во-первых, левый берег Днепра существенно ниже правого, то есть, наступающие части ВСУ получат проблем явно меньше, чем укрепрайоны рф на левом берегу (а там явно должны быть и укрепления второй линии, и базы снабжения и прочее хозяйство). Во-вторых, днепровская вода поступает в СКК именно благодаря относительно высокому уровню воды в районе Каховской дамбы. Прорыв дамбы - это понижение уровня воды, невозможность её подачи в канал и дальше в Крым.
Скорее всего, минирование на случай широкомасштабного наступления ВСУ. Так что все вполне логично.
Зеленский предупредил о возможном взрыве плотины Каховской ГЭС и призвал направить туда международных наблюдателей
«Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн. кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон», — заявил президент Украины.
«Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища», — отметил он.
В связи с этим он призвал организовать международную наблюдательную миссию на ГЭС и вернуть туда украинский персонал.
Это довольно странная история. Во-первых, левый берег Днепра существенно ниже правого, то есть, наступающие части ВСУ получат проблем явно меньше, чем укрепрайоны рф на левом берегу (а там явно должны быть и укрепления второй линии, и базы снабжения и прочее хозяйство). Во-вторых, днепровская вода поступает в СКК именно благодаря относительно высокому уровню воды в районе Каховской дамбы. Прорыв дамбы - это понижение уровня воды, невозможность её подачи в канал и дальше в Крым.
yanyura написав:Орки готовятся уйти из Херсона (с правого берега??). Иначе чем объяснить, что они в ускоренном темпе строят укрепления, устанавливается арта, в т.ч. гаубицы (инфа от тех, кто лично видел), перед Крымом у Чаплинки (76 км по прямой до Херсона и 50 км до Новой Каховки) - дорога на Армянск, Красноперекопск, и у Новотроицка (135 км по прямой до Херсона и 90 км до Новой Каховки) - дорога через Чонгар на Джанкой.
Да и в моем поселке, где на конец сентября их вообще не было ни одного, сейчас порядка 1200 орков, и не все из них чмобики. ФСБшники ходят с ВАЛами, остальные с АК разной модификации (от АК74 до АК-12), Абаканами.
Вряд ли то связано с вероятным отходом из Херсона: проблематично форсировать Днепр такими силами, чтобы быстро выйти к перешейку. Намного вероятнее, что русские готовятся к наступлению по левому берегу, от Запорожья.
Логічно було би розгорнути наступа на Мелітополь і розрізати фронт пополам. А тим часом Херсон брати на ізмор.