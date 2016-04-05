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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2496249724982499
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:47

  andrijk777 написав:
  fler написав:Ще один. Тобто сіяти паніку на рф не потрібно, так?
Інформаційна війна. Не чули, нє?

Ну не перебільшуйте значення цього форуму і цієї гілки зокрема.


Ефект метелика діє - незначний вплив на систему може мати великі і непередбачувані ефекти де-небудь в іншому місці і в інший час.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:49

  vitaliian написав:
  fler написав:Але на форумі чомусь пишете російською
мне конечно все равно, но вы сами тут недавно писали по русски, а теперь пинаете за это форумчан.


Ось це і є активна громадянська позиція.
Браво, fler, на відміну від vitaliian!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:53

  V2 написав:
  vitaliian написав:
  fler написав:Але на форумі чомусь пишете російською
мне конечно все равно, но вы сами тут недавно писали по русски, а теперь пинаете за это форумчан.


Ось це і є активна громадянська позиція.
Браво, fler, на відміну від vitaliian!!!
"активная позиция", часом, не требует извиниться за свое вчерашнее неправильное поведение, а? Или она только на окружающих направлена?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:03

Журналист «Суспильне» Рустам Авдеев заявил, что сотрудники прокремлевского ТВ, которые погибли и пострадали в результате обстрела переправы в Херсоне, вывозили на машине «награбленные вещи». Машина тоже якобы была украдена.

«Эта синяя коробка — из моего кабинета. Судя по всему, вся машина забита награбленным, как и сама газель украдена из филиала «Суспильне. Херсон», — написал журналист.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:05

  juristkostya написав:активная позиция", часом, не требует извиниться за свое вчерашнее неправильное поведение,
на форуме это не принято. Тут поощряются двойные стандарты.quote="5499087:V2"]на відміну від vitaliian[/quote] если вы не видите или не уважаете мою позицию, вам надо вернутся в среднюю школу и попросить учителей доучить вас тому, чему не доучили. Например уважать другие культуры (не только русскую).
vitaliian
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