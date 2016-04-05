Журналист «Суспильне» Рустам Авдеев заявил, что сотрудники прокремлевского ТВ, которые погибли и пострадали в результате обстрела переправы в Херсоне, вывозили на машине «награбленные вещи». Машина тоже якобы была украдена.
«Эта синяя коробка — из моего кабинета. Судя по всему, вся машина забита награбленным, как и сама газель украдена из филиала «Суспильне. Херсон», — написал журналист.
juristkostya написав:активная позиция", часом, не требует извиниться за свое вчерашнее неправильное поведение,
на форуме это не принято. Тут поощряются двойные стандарты.quote="5499087:V2"]на відміну від vitaliian[/quote] если вы не видите или не уважаете мою позицию, вам надо вернутся в среднюю школу и попросить учителей доучить вас тому, чему не доучили. Например уважать другие культуры (не только русскую).