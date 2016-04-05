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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2495249624972498
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:50

Очередной привет от мобиков

https://t.me/sotaproject/48451
Предупреждаю канал вражеский, что это постановочное видео наших спецслужб или ипсо писать не нужно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:03

Журналист «Суспильне» Рустам Авдеев заявил, что сотрудники прокремлевского ТВ, которые погибли и пострадали в результате обстрела переправы в Херсоне, вывозили на машине «награбленные вещи». Машина тоже якобы была украдена.

«Эта синяя коробка — из моего кабинета. Судя по всему, вся машина забита награбленным, как и сама газель украдена из филиала «Суспильне. Херсон», — написал журналист.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:14

vitaliian
Поважати російську культуру після того, що її носії століттями роблять з Україною?!!
Видихайте після такого гребучого тютюну!!!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:48

🚀В Україні немає засобів протиракетної оборони для боротьби з іранськими ракетами, але військові шукають вихід. Про це повідомив речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, єдина можлива перешкода — це якщо світ знайде механізми, щоб унеможливити поставки цих ракет до росії.
https://t.me/babel/23600
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:59

Всем форумным котам и кошкам

https://t.me/voynareal/39595
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:14

BIGor
Ой, вибачте. Я помилився. Лише 29,59%
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#:~:text=%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC,0%2C42%C2%A0%25
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:31


Вкинули 50%, тепер 29,59%, але це за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Дуже актуальні дані. Вкидуйте далі російську пропаганду.
І ще якраз по мапі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 2001ua.PNG
видно, що вони переважно існували в Криму і окупованих тепер частинах дон. і луг. областей.
BIGor
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