Журналист «Суспильне» Рустам Авдеев заявил, что сотрудники прокремлевского ТВ, которые погибли и пострадали в результате обстрела переправы в Херсоне, вывозили на машине «награбленные вещи». Машина тоже якобы была украдена.
«Эта синяя коробка — из моего кабинета. Судя по всему, вся машина забита награбленным, как и сама газель украдена из филиала «Суспильне. Херсон», — написал журналист.
🚀В Україні немає засобів протиракетної оборони для боротьби з іранськими ракетами, але військові шукають вихід. Про це повідомив речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, єдина можлива перешкода — це якщо світ знайде механізми, щоб унеможливити поставки цих ракет до росії. https://t.me/babel/23600
Вкинули 50%, тепер 29,59%, але це за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Дуже актуальні дані. Вкидуйте далі російську пропаганду. І ще якраз по мапі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 2001ua.PNG видно, що вони переважно існували в Криму і окупованих тепер частинах дон. і луг. областей.