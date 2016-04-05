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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2496249724982499>
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:50

Очередной привет от мобиков

https://t.me/sotaproject/48451
Предупреждаю канал вражеский, что это постановочное видео наших спецслужб или ипсо писать не нужно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:03

Журналист «Суспильне» Рустам Авдеев заявил, что сотрудники прокремлевского ТВ, которые погибли и пострадали в результате обстрела переправы в Херсоне, вывозили на машине «награбленные вещи». Машина тоже якобы была украдена.

«Эта синяя коробка — из моего кабинета. Судя по всему, вся машина забита награбленным, как и сама газель украдена из филиала «Суспильне. Херсон», — написал журналист.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:14

vitaliian
Поважати російську культуру після того, що її носії століттями роблять з Україною?!!
Видихайте після такого гребучого тютюну!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:48

🚀В Україні немає засобів протиракетної оборони для боротьби з іранськими ракетами, але військові шукають вихід. Про це повідомив речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, єдина можлива перешкода — це якщо світ знайде механізми, щоб унеможливити поставки цих ракет до росії.
https://t.me/babel/23600
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:59

Всем форумным котам и кошкам

https://t.me/voynareal/39595
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:14

BIGor
Ой, вибачте. Я помилився. Лише 29,59%
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#:~:text=%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC,0%2C42%C2%A0%25
Vial
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:31


Вкинули 50%, тепер 29,59%, але це за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Дуже актуальні дані. Вкидуйте далі російську пропаганду.
І ще якраз по мапі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 2001ua.PNG
видно, що вони переважно існували в Криму і окупованих тепер частинах дон. і луг. областей.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:04

  vitaliian написав:https://t.me/voynareal/39595
Достойный ответ боевым дельфинам :)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Это довольно странная история. Во-первых, левый берег Днепра существенно ниже правого, то есть, наступающие части ВСУ получат проблем явно меньше, чем укрепрайоны рф на левом берегу (а там явно должны быть и укрепления второй линии, и базы снабжения и прочее хозяйство).

Логічно. Але тим не менше, знищити основу греблі артилерією важко, а замінувати українська сторона не має можливості. Тому якщо з греблею щось трапиться - то це русня, хоч і виглядає, що це нелогічно
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:37

С 10 октября Россия нанесла около 300 ударов по украинским энергетическим объектам

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«С прошлого понедельника по сегодня уже было суммарно порядка 300 ударов ракетами, артиллерией, дронами — 300 ударов по энергосистеме. Сегодня идет подготовка сценариев, что делать, если будут драматические повреждения в энергосистеме, которые будут требовать намного больше времени для восстановления, чем сейчас», — сказал министр.
vitaliian
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