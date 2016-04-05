Журналист «Суспильне» Рустам Авдеев заявил, что сотрудники прокремлевского ТВ, которые погибли и пострадали в результате обстрела переправы в Херсоне, вывозили на машине «награбленные вещи». Машина тоже якобы была украдена.
«Эта синяя коробка — из моего кабинета. Судя по всему, вся машина забита награбленным, как и сама газель украдена из филиала «Суспильне. Херсон», — написал журналист.
🚀В Україні немає засобів протиракетної оборони для боротьби з іранськими ракетами, але військові шукають вихід. Про це повідомив речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, єдина можлива перешкода — це якщо світ знайде механізми, щоб унеможливити поставки цих ракет до росії. https://t.me/babel/23600
Вкинули 50%, тепер 29,59%, але це за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Дуже актуальні дані. Вкидуйте далі російську пропаганду. І ще якраз по мапі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 2001ua.PNG видно, що вони переважно існували в Криму і окупованих тепер частинах дон. і луг. областей.
juristkostya написав:Это довольно странная история. Во-первых, левый берег Днепра существенно ниже правого, то есть, наступающие части ВСУ получат проблем явно меньше, чем укрепрайоны рф на левом берегу (а там явно должны быть и укрепления второй линии, и базы снабжения и прочее хозяйство).
Логічно. Але тим не менше, знищити основу греблі артилерією важко, а замінувати українська сторона не має можливості. Тому якщо з греблею щось трапиться - то це русня, хоч і виглядає, що це нелогічно
С 10 октября Россия нанесла около 300 ударов по украинским энергетическим объектам
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«С прошлого понедельника по сегодня уже было суммарно порядка 300 ударов ракетами, артиллерией, дронами — 300 ударов по энергосистеме. Сегодня идет подготовка сценариев, что делать, если будут драматические повреждения в энергосистеме, которые будут требовать намного больше времени для восстановления, чем сейчас», — сказал министр.