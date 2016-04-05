🚀В Україні немає засобів протиракетної оборони для боротьби з іранськими ракетами, але військові шукають вихід. Про це повідомив речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, єдина можлива перешкода — це якщо світ знайде механізми, щоб унеможливити поставки цих ракет до росії. https://t.me/babel/23600
ВСУ уже сбивают 85% дронов- камикадзе Shahed-136 — представитель ВСУ Юрий Игнат.
— Если мы берем условно 2 последние недели применения боевых наших сил и средств против дронов и результативность их сбития, то мы имеем цифру сегодня 85% именно по Shahed-136, - сказал он. https://t.me/charter97_org/86891