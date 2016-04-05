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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2496249724982499
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жданов нас обманював /Ліз Трасс (не) ЗАКРИЛА небо | ПолітПросвіта


Чтобы больше не было иллюзий по поводу этого "эксперта" ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:11

  vitaliian написав:
🚀В Україні немає засобів протиракетної оборони для боротьби з іранськими ракетами, але військові шукають вихід. Про це повідомив речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, єдина можлива перешкода — це якщо світ знайде механізми, щоб унеможливити поставки цих ракет до росії.
https://t.me/babel/23600



ВСУ уже сбивают 85% дронов- камикадзе Shahed-136 — представитель ВСУ Юрий Игнат.

— Если мы берем условно 2 последние недели применения боевых наших сил и средств против дронов и результативность их сбития, то мы имеем цифру сегодня 85% именно по Shahed-136, - сказал он.
https://t.me/charter97_org/86891

Тут про дрони, з їх ракетами (яких ще не було) не стикалися, але щось будуть пробувати. З мопедами теж не все з початку було ясно.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alibob написав:Тут про дрони, з їх ракетами (яких ще не було) не стикалися, але щось будуть пробувати. З мопедами теж не все з початку було ясно.

На жаль з ракетами не все так просто... На даний момент жодна з країн світу в бойовій обстановці не змогла продемонструвати ефективного захисту проти балістичних ракет. Подібні системи є в Ізраїлю, та США, але в 91 році вони виявилися неефективними. Звісно, ПРО з того часу вдосконалилась, але балістичні ракети теж вдосконалились. Україна з Іскандерами теж справлялась не дуже. Тобто ніяк не справлялась.
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 21 жов, 2022 17:36, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чмут казав: єдиний ефективний засіб боротьби з балістичними ракетами - це власні балістичні ракети. За кожний удар по містам та інфраструктурі - удар у відповідь. Тільки це цих тварин може зупинити.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:41

  airmax78 написав:Чмут казав: єдиний ефективний засіб боротьби з балістичними ракетами - це власні балістичні ракети. За кожний удар по містам та інфраструктурі - удар у відповідь. Тільки це цих тварин може зупинити.

Обмін не катить. Їх більше. Треба асиметрія
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:56

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Чмут казав: єдиний ефективний засіб боротьби з балістичними ракетами - це власні балістичні ракети. За кожний удар по містам та інфраструктурі - удар у відповідь. Тільки це цих тварин може зупинити.

Обмін не катить. Їх більше. Треба асиметрія

Але зараз вони просто гатять по наших містах безкарно. А яка може бути асиметрія з нашими можливостями? Ну можна добити кримській міст. Але для цього також потужні балістичні ракети потрібні.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:37

асиметрія

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Чмут казав: єдиний ефективний засіб боротьби з балістичними ракетами - це власні балістичні ракети. За кожний удар по містам та інфраструктурі - удар у відповідь. Тільки це цих тварин може зупинити.

Обмін не катить. Їх більше. Треба асиметрія

Але зараз вони просто гатять по наших містах безкарно. А яка може бути асиметрія з нашими можливостями? Ну можна добити кримській міст. Але для цього також потужні балістичні ракети потрібні.

Валуйки, напр.
flyman
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